Checo Pérez finalizó décimo sexto en la última práctica de pretemporada en su regreso a la Fórmula 1 con la escudería Cadillac.

Tras acabar la pretemporada, Checo Pérez se dice listo para reiniciar su camino en la temporada 2026 de la Fórmula 1.

La primera cita de Checo Pérez a bordo de su Cadillac será el sábado 7 de marzo en el Gran Premio de Australia.

¿Cómo quedó Checo Pérez en el cierre de la pretemporada de Fórmula 1?

Checo Pérez terminó lejos del líder Charles Leclerc, pero eso no le preocupa al piloto mexicano pues a pesar de los registros, hay situaciones que lo hacen tener tranquilidad.

El piloto de Cadillac compartió en conferencia de prensa, su balance tras la pretemporada de Fórmula 1.

“Se trata de encontrar los puntos débiles. Por el momento, el equilibrio del coche se siente bien. Creo que tenemos un coche equilibrado” Checo Pérez

Checo valoró que en cada prueba han mejorado bastante. “Estamos haciendo muchos kilómetros, que ha sido la parte más importante para nosotros. Sabíamos que iba a ser un comienzo muy duro”.

El desafío de Checo Pérez y Cadillac en la Fórmula 1

Checo Pérez fue claro respecto al desafío que representa la temporada 2026 de la Fórmula 1, el cual será desarrollar “más que los equipos que tenemos delante. Ese es un desafío masivo que enfrentaremos durante el año”.

Se trata, apuntó Checo, “de sentar las bases en la primera mitad del año, para poder poner todo en el lugar correcto en el equipo y poder desarrollar el coche lo más rápido posible”.

El mexicano Checo Pérez vivirá su regreso a la Fórmula 1 luego de un año sabático tras su salida de Red Bull.

Así fue el último día de pruebas de la Fórmula 1 en Bahréin

Con un sólido rendimiento de Ferrari, Charles Leclerc fue el más veloz en el último día de pruebas de la Fórmula 1 en Bahréin, en la que también estuvo Checo Pérez.