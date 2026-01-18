Aunque Helmut Marko ya no forma parte de Red Bull, el exasesor no deja pasar la oportunidad de lanzar dardos a Checo Pérez, quien regresará a la Fórmula 1 en este 2026.

Ahora, Helmut Marko ha dicho que en Red Bull se equivocaron en contratar a Checo Pérez en la temporada 2021 de la Fórmula 1.

Incluso, comparó al mexicano con Nico Hülkenberg, piloto que ahora formará parte de Audi junto a Gabriel Bortoleto.

Helmut Marko confiesa que Red Bull se equivocó al contratar a Checo Pérez

En una entrevista con oe24.at, Helmut Marko volvió a lanzarse contra Checo Pérez y dijo que, en su momento, Red Bull se equivocó al contratarlo.

“Estábamos en conversaciones con Hülkenberg, entonces Checo Pérez ganó en Baréin, lo que inclinó la balanza. Quizá nos equivocamos”, fueron las declaraciones de Helmut Marko.

Además, comparó la actualidad de ambos pilotos: “Ahora Hülkenberg es mejor. Cuanto más mayor se hace, menos errores comete. Por eso tiene un buen contrato en Audi”.

Estas declaraciones solo se suman a las constantes críticas que sufrió el piloto mexicano por parte del exasesor de la escudería austriaca.

Helmut Marko y Checo Pérez (MexSport via Firo Sportphoto)

¿Red Bull se equivocó al contratar a Checo Pérez?

Aunque Helmut Marko diga que fue una equivocación contratar a Checo Pérez, los números del mexicano en Red Bull indican todo lo contrario.

Durante su estadía, Red Bull ganó el Campeonato de Constructores en dos ocasiones y colaboró para que su compañero de equipo, Max Verstappen, lograra el Campeonato de Pilotos cuatro veces consecutivas.

Además, el piloto mexicano fue subcampeón del mundo en 2023, año en que el equipo ganó 21 de las 22 carreras de la temporada.