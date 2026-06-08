Hay momentos en los que un país se reconoce a sí mismo.

A veces ocurre en medio de una tragedia, cuando la solidaridad aparece antes que cualquier diferencia. A veces ocurre en una celebración, cuando las calles se llenan de música, banderas y abrazos. Y a veces ocurre frente a una cancha, cuando once jugadores salen con la camiseta nacional y millones de corazones laten al mismo tiempo.

Porque cuando juega México, no juega solamente una selección. Juega nuestra historia. Juega nuestra alegría. Juega nuestra esperanza... Juega ese orgullo profundo que sentimos cuando vemos nuestra bandera levantarse frente al mundo.

En un país tan diverso, tan intenso y tan complejo como el nuestro, pocas cosas tienen la capacidad de unirnos como el futbol. Durante noventa minutos se suspenden muchas de las etiquetas que todos los días nos separan. No importa de qué estado venimos, cuánto ganamos, a qué nos dedicamos, qué edad tenemos o incluso por quién votamos.

Cuando juega México, somos México.

Gritamos el mismo gol.

Sufrimos la misma jugada.

Nos abrazamos con desconocidos.

Le hablamos a la pantalla como si desde ahí pudiéramos empujar el balón.

Creemos, aunque nos digan que no.

Y volvemos a ilusionarnos, aunque sepamos lo que cuesta.

Esa es una de las grandes fuerzas de este país: su capacidad de sentir en colectivo.

Por eso la Copa Mundial de la FIFA 2026 representa mucho más que un evento deportivo. Para México, ser parte de esta fiesta mundial no es solo recibir partidos, turistas, cámaras y reflectores. Es abrirle la puerta al mundo para mostrarle quiénes somos realmente.

Un país trabajador.

Un país creativo.

Un país alegre.

Un país solidario.

Un país que, incluso en medio de sus heridas, nunca pierde la capacidad de levantarse.

El Mundial será una oportunidad para que el mundo mire a México no desde los prejuicios, no desde los estigmas, no desde las narrativas que tantas veces intentan reducirnos, sino desde nuestra grandeza cotidiana: la de nuestra gente, nuestra cultura, nuestra comida, nuestras calles, nuestra música, nuestra historia y nuestra forma única de recibir a quienes nos visitan.

Porque México no solo se explica: México se siente.

Se siente en una plaza llena. Se siente en una familia reunida frente a la televisión. Se siente en las niñas y niños que se ponen una playera verde y sueñan con ser parte de algo más grande. Se siente en quienes venden, trabajan, cocinan, transportan, atienden, reciben y construyen todos los días este país.

En tiempos donde pareciera que todo nos divide, el Mundial puede recordarnos algo esencial: todavía hay emociones capaces de juntarnos. Todavía hay símbolos que nos pertenecen a todas y todos. Todavía hay momentos en los que la bandera no es de un partido, de un grupo o de una ideología, sino de un pueblo entero.

Y eso importa.

Claro que la democracia necesita debate. Necesita crítica. Necesita vigilancia. Necesita pluralidad. Pero también necesita puntos de encuentro. Una sociedad no puede vivir permanentemente en la confrontación. Un país no puede construirse solo desde el enojo. También necesita esperanza, identidad y causas comunes.

Quizá la política mexicana tendría mucho que aprender de un estadio lleno.

Ahí conviven personas que piensan distinto, que vienen de lugares distintos, que viven realidades distintas. Pero cuando la selección salta a la cancha, nadie le pregunta al de al lado cómo piensa antes de celebrar un gol. Nadie pide credencial ideológica antes de abrazarse. Nadie condiciona la emoción.

Porque hay algo más grande: México. Y eso es lo que no debemos olvidar.

México necesita más puentes y menos trincheras. Más orgullo compartido y menos desprecio entre nosotros. Más capacidad de reconocernos en lo que somos, incluso cuando pensamos distinto. Porque ninguna transformación profunda se sostiene si no existe una sociedad capaz de mirarse, encontrarse y caminar hacia objetivos comunes.

El Mundial nos ofrece precisamente esa posibilidad: volver a sentirnos parte de algo más grande que nuestras diferencias.

Nos recuerda que compartimos una historia.

Compartimos una bandera. Compartimos una cultura. Compartimos dolores, luchas, sueños y futuro.

Nos recuerda que México no es solo un territorio. México es una emoción colectiva.

Es la voz de millones cantando el himno.

Es un niño gritando el nombre de su jugador favorito.

Es una colonia entera celebrando en la calle.

Es un país que, por noventa minutos, vuelve a creer al mismo tiempo.

Esa quizá sea la verdadera grandeza del Mundial.

No los estadios. No las ceremonias. No las cifras. No los reflectores.

Sino la oportunidad de reencontrarnos con la mejor versión de nosotros mismos.

De mirar la bandera y recordar que, antes que cualquier diferencia, somos un mismo país.

La versión de México que abraza.

La versión de México que recibe.

La versión de México que sueña.

La versión de México que no se rinde.

La versión de México que sabe que, cuando camina unido, no hay reto que le quede grande.

Porque cuando juega México, juega también la ilusión de millones de personas que quieren ver a su país brillar.

Y cuando México brilla, brillamos todas y todos.

Por eso, más allá del resultado, más allá del marcador y más allá de lo que ocurra en la cancha, hay algo que ya podemos ganar: la posibilidad de volver a sentirnos unidos, de volver a mirarnos con orgullo, de recordarle al mundo que este país no se define por sus problemas, sino por la fuerza de su gente.

Porque cuando juega México, no solo juega una selección.

Juega la esperanza de un país entero.

Y cuando esa esperanza nos une, ganamos todos.

María Teresa Ealy Díaz. Diputada Federal. LXVI Legislatura

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