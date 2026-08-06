Portland vs Puebla se enfrentan en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026; pronóstico 1-1. Conoce las posibles alineaciones.
Portland vs Puebla: Pronóstico del partido de Leagues Cup 2026
El pronóstico del partido Portland vs Puebla es 1-1 en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026.
Pronóstico: Portland 1-1 Puebla
Portland vs Puebla: Posibles alineaciones del partido de Leagues Cup 2026
Portland vs Puebla pondrán estas posibles alineaciones en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026:
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Portland
- Portero: James Pantemis
- Defensas: Juan David Mosquera, Dario Zuparic, Kamal Miller y Claudio Bravo
- Mediocampistas: Diego Chara, Eryk Williamson y Evander
- Delanteros: Santiago Moreno, Jonathan Rodríguez y Antony
Puebla
- Portero: Jesús Rodríguez.
- Defensas: Iker Moreno, Juan Pablo Vargas, Facundo Almada, Fernando Monárrez.
- Mediocampistas: Kevin Velasco, Sanabria, Carlos Baltazar y Emiliano Gómez
- Delanteros: Alejandro Organista y Eduardo Mustre
Portland vs Puebla: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup?
Portland vs Puebla juegan en la Leagues Cup 2026 este jueves 6 de agosto a las 20:30 horas. Transmite Apple TV.
- Partido: Portland vs Puebla
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Jueves 6 de agosto de 2026
- Horario: 20:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Providence Park
- Transmisión: Apple TV