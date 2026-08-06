Portland vs Puebla se enfrentan en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026; pronóstico 1-1. Conoce las posibles alineaciones.

Portland vs Puebla: Pronóstico del partido de Leagues Cup 2026

El pronóstico del partido Portland vs Puebla es 1-1 en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026.

Pronóstico: Portland 1-1 Puebla

Portland vs Puebla: Posibles alineaciones del partido de Leagues Cup 2026

Portland vs Puebla pondrán estas posibles alineaciones en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026:

Portland

  • Portero: James Pantemis
  • Defensas: Juan David Mosquera, Dario Zuparic, Kamal Miller y Claudio Bravo
  • Mediocampistas: Diego Chara, Eryk Williamson y Evander
  • Delanteros: Santiago Moreno, Jonathan Rodríguez y Antony
Puebla empató con Chivas previo a su debut en la Leagues Cup 2026
Puebla empató con Chivas previo a su debut en la Leagues Cup 2026 (Brandon / MEXSPORT)

Puebla

  • Portero: Jesús Rodríguez.
  • Defensas: Iker Moreno, Juan Pablo Vargas, Facundo Almada, Fernando Monárrez.
  • Mediocampistas: Kevin Velasco, Sanabria, Carlos Baltazar y Emiliano Gómez
  • Delanteros: Alejandro Organista y Eduardo Mustre

Portland vs Puebla: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup?

Portland vs Puebla juegan en la Leagues Cup 2026 este jueves 6 de agosto a las 20:30 horas. Transmite Apple TV.

  • Partido: Portland vs Puebla
  • Fase: Jornada 1
  • Torneo: Leagues Cup 2026
  • Fecha: Jueves 6 de agosto de 2026
  • Horario: 20:30 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Providence Park
  • Transmisión: Apple TV