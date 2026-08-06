Chicago Fire vs Necaxa chocan en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026; pronóstico 2-1 para el equipo de la MLS. Conoce las posibles alineaciones.

Chicago Fire vs Necaxa: Pronóstico del partido de Leagues Cup 2026

El pronóstico del partido Chicago Fire vs Necaxa es victoria del equipo de la MLS con marcador de 2-1 en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026.

Pronóstico: Chicago Fire 2-1 Necaxa

Chicago Fire vs Necaxa: Posibles alineaciones del partido de Leagues Cup 2026

Chicago Fire vs Necaxa pondrán estas posibles alineaciones en el partido de la Leagues Cup 2026:

Chicago Fire

Portero: Chris Brady

Defensas: Arnaud Souquet, Wyatt Omsberg, Rafael Czichos y Andrew Gutman

Mediocampistas: Fabian Herbers, Kellyn Acosta, Gastón Giménez y Maren Haile-Selassie

Delanteros: Robin Lod y Robert Lewandowski

Necaxa busca dar la sorpresa en la Leagues Cup 2026 (Alex Avalos / Alex Avalos)

Necaxa

Portero: Luis Jiménez

Defensas: Emilio Martínez, Alexis Peña, Agustín Oliveros y Alejandro Mayorga

Mediocampistas: Pedro Pedraza, Lorenzo Faravelli, Danny Leyva, Kayky Naves y Javier Ruiz

Delantero: Julián Carranza

Chicago Fire vs Necaxa: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup?

Chicago Fire vs Necaxa juegan en la Leagues Cup 2026 este jueves 6 de agosto a las 18:30 horas. Transmite Apple TV.