Chicago Fire vs Necaxa chocan en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026; pronóstico 2-1 para el equipo de la MLS. Conoce las posibles alineaciones.
Chicago Fire vs Necaxa: Pronóstico del partido de Leagues Cup 2026
El pronóstico del partido Chicago Fire vs Necaxa es victoria del equipo de la MLS con marcador de 2-1 en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026.
Pronóstico: Chicago Fire 2-1 Necaxa
Chicago Fire vs Necaxa: Posibles alineaciones del partido de Leagues Cup 2026
Chicago Fire vs Necaxa pondrán estas posibles alineaciones en el partido de la Leagues Cup 2026:
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Chicago Fire
- Portero: Chris Brady
- Defensas: Arnaud Souquet, Wyatt Omsberg, Rafael Czichos y Andrew Gutman
- Mediocampistas: Fabian Herbers, Kellyn Acosta, Gastón Giménez y Maren Haile-Selassie
- Delanteros: Robin Lod y Robert Lewandowski
Necaxa
- Portero: Luis Jiménez
- Defensas: Emilio Martínez, Alexis Peña, Agustín Oliveros y Alejandro Mayorga
- Mediocampistas: Pedro Pedraza, Lorenzo Faravelli, Danny Leyva, Kayky Naves y Javier Ruiz
- Delantero: Julián Carranza
Chicago Fire vs Necaxa: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup?
Chicago Fire vs Necaxa juegan en la Leagues Cup 2026 este jueves 6 de agosto a las 18:30 horas. Transmite Apple TV.
- Partido: Chicago Fire vs Necaxa
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Jueves 6 de agosto de 2026
- Horario: 18:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Toyota Park
- Transmisión: Apple TV