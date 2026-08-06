América vs San Diego FC juegan en el primer partido de la Leagues Cup 2026; pronóstico 2-1 a favor de las Águilas en la Jornada 1. Conoce las posibles alineaciones.
América vs San Diego FC: Pronóstico del partido de la Leagues Cup 2026
El pronóstico del partido América vs San Diego FC es victoria de las Águilas por 2-1, en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026.
Pronóstico: América 2-1 San Diego FC
América vs San Diego FC: Posibles alineaciones del partido de la Leagues Cup 2026
América vs San Diego FC se medirán con estas posibles alineaciones en la Leagues Cup 2026:
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América
- Portero: Rodolfo Cota
- Defensas: Kevin Álvarez, Israel Reyes, Sebastián Cáceres y Cristian Borja
- Mediocampistas: Alan Cervantes, Érick Sánchez, Isaías Violante, Raphael Veiga y Alexis Gutiérrez
- Delantero: Henry Martín
San Diego FC
- Portero: Carlos Dos Santos
- Defensas: Dagur Dan Thorhallsson, Christopher McVey, Manu Duah y Kieran Sargeant
- Mediocampistas: Alejandro Alvarado, Jeppe Tverskov y Onni Valakari
- Delanteros: Anders Dreyer, Marcus Ingvartsen y David Vázquez
América vs San Diego FC: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026?
América vs San Diego FC se enfrentan en la Leagues Cup 2026, este miércoles 5 de agosto a las 20:00 horas. Transmite Apple TV.
- Partido: LAFC vs Chivas
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Jueves 6 de agosto de 2026
- Horario: 20:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: Apple TV, Imagen TV y TUDN