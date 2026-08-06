América vs San Diego FC juegan en el primer partido de la Leagues Cup 2026; pronóstico 2-1 a favor de las Águilas en la Jornada 1. Conoce las posibles alineaciones.

América vs San Diego FC: Pronóstico del partido de la Leagues Cup 2026

El pronóstico del partido América vs San Diego FC es victoria de las Águilas por 2-1, en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026.

Pronóstico: América 2-1 San Diego FC

América vs San Diego FC: Posibles alineaciones del partido de la Leagues Cup 2026

América vs San Diego FC se medirán con estas posibles alineaciones en la Leagues Cup 2026:

América

Portero: Rodolfo Cota

Defensas: Kevin Álvarez, Israel Reyes, Sebastián Cáceres y Cristian Borja

Mediocampistas: Alan Cervantes, Érick Sánchez, Isaías Violante, Raphael Veiga y Alexis Gutiérrez

Delantero: Henry Martín

América goleó a Santos previo a su debut en la Leagues Cup 2026 (MexSport Agency / MexSport Agency)

San Diego FC

Portero: Carlos Dos Santos

Defensas: Dagur Dan Thorhallsson, Christopher McVey, Manu Duah y Kieran Sargeant

Mediocampistas: Alejandro Alvarado, Jeppe Tverskov y Onni Valakari

Delanteros: Anders Dreyer, Marcus Ingvartsen y David Vázquez

América vs San Diego FC: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026?

América vs San Diego FC se enfrentan en la Leagues Cup 2026, este miércoles 5 de agosto a las 20:00 horas. Transmite Apple TV.