Chelsea vs PSG: A qué hora y dónde ver la vuelta de octavos de final de la Champions League 2026.

El partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League enfrenta al Chelsea vs PSG, el martes 17 de marzo a las 14 horas.
- Partido: Chelsea vs PSG
- Fecha: Martes 17 de marzo
- Fase: Partido de vuelta de los octavos de final
- Torneo: Champions League
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Stamford Bridge
- Transmisión: HBO Max y TNT Sports
Chelsea vs PSG: Hora para ver la vuelta de los octavos de final de la Champions League
Los octavos de final de la Champions League 2026 miden a Chelsea vs PSG, el martes 17 de marzo a las 14 horas, tiempo del centro de México.
Chelsea vs PSG: Canal para ver la vuelta de los octavos de final de la Champions League
HBO Max y TNT Sports transmitirán el partido Chelsea vs PSG, el martes 17 de marzo a las 14 horas.
- Partido: Chelsea vs PSG
- Fecha: Martes 17 de marzo
- Fase: Partido de vuelta de los octavos de final
- Torneo: Champions League
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Stamford Bridge
- Transmisión: HBO Max y TNT Sports
¿Cómo llegan Chelsea vs PSG a la vuelta de los octavos de final de la Champions League?
PSG recibió a Chelsea en la ida de los octavos de final de la Champions League.
El PSG goleó 5-2 al Chelsea en el primero de los dos juegos que se disputan en los octavos de final de la Champions League.
Ahora, los parisinos deberán mantener o ampliar la ventaja para poder acceder a los cuartos de final de uno de los torneos más importantes de Europa.