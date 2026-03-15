El partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League enfrenta al Chelsea vs PSG, el martes 17 de marzo a las 14 horas.

Partido: Chelsea vs PSG

Fecha: Martes 17 de marzo

Fase: Partido de vuelta de los octavos de final

Torneo: Champions League

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Stamford Bridge

Transmisión: HBO Max y TNT Sports

Chelsea vs PSG: Hora para ver la vuelta de los octavos de final de la Champions League

Los octavos de final de la Champions League 2026 miden a Chelsea vs PSG, el martes 17 de marzo a las 14 horas, tiempo del centro de México.

Chelsea vs PSG: Canal para ver la vuelta de los octavos de final de la Champions League

HBO Max y TNT Sports transmitirán el partido Chelsea vs PSG, el martes 17 de marzo a las 14 horas.

Partido: Chelsea vs PSG

Fecha: Martes 17 de marzo

Fase: Partido de vuelta de los octavos de final

Torneo: Champions League

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Stamford Bridge

Transmisión: HBO Max y TNT Sports

Chelsea vs PSG: A qué hora y dónde ver la vuelta de octavos de final de la Champions League 2026. (Ian Walton / AP)

¿Cómo llegan Chelsea vs PSG a la vuelta de los octavos de final de la Champions League?

PSG recibió a Chelsea en la ida de los octavos de final de la Champions League.

El PSG goleó 5-2 al Chelsea en el primero de los dos juegos que se disputan en los octavos de final de la Champions League.

Ahora, los parisinos deberán mantener o ampliar la ventaja para poder acceder a los cuartos de final de uno de los torneos más importantes de Europa.