El FC Barcelona consiguió un triunfo importante ante Slavia Praga, resultado por 4-2 que los pone en la pelea para clasificar directo a la ronda de octavos de final de la Champions League, sin embargo, aún no tiene el boleto asegurado.

El FC Barcelona sigue con sus ambiciones para intentar ser campeón de la Champions League, pues con goles de Fermín López, Dani Olmo y Robert Lewandowski, el club blaugrana derrotó a un Slavia Praga que está prácticamente eliminado de la competición europea.

Pese al gran triunfo de los culés, el equipo dirigido por Hansi Flick aún no tiene el boleto asegurado a los octavos de final del torneo internacional, por lo que un descalabro los obligaría a jugar dieciseisavos de final del campeonato de la UEFA.

¿Qué necesita el FC Barcelona para calificar directo a la Liguilla de Champions League?

El FC Barcelona cerró la Jornada 7 de la Champions League con 13 puntos y solamente por diferencia de un gol terminó en la novena posición, ya que obtuvo las mismas cifras que varios equipos que intentarán colarse a los octavos de final en la última jornada.

Los equipos que comparten puntos con el FC Barcelona, pero tienen mejor diferencia de gol son PSG, Newcastle y Chelsea, por lo que en caso de que uno de estos equipos no gane en la última jornada de la Champions League y si el conjunto culé lo logra, se metería a la zona de clasificación directa.

Por delante de los blaugranas, con 14 puntos, aparece el Tottenham y con 15 se encuentra tanto el Liverpool como el Real Madrid, quienes también pelean por clasificar directo a la Liguilla de la Champions League.

Por lo tanto, si los culés ganan tienen que esperar algún resultado que los favorezca. Si empatan, necesitarían un milagro para entrar entre los mejores ocho, ya que tendrían que perder varios equipos. Si pierde, prácticamente jugará los dieciseisavos de final.

¿Qué otros clubes pueden generarle problemas al FC Barcelona?

Además de los clubes que tienen mejor diferencia de gol por arriba del FC Barcelona, existen otros clubes con las mismas unidades que los dirigidos por Hansi Flick, pero con peor diferencia de gol.

Los equipos que se encuentran por debajo del FC Barcelona, pero con los mismos puntos son: Sporting de Lisboa, Manchester City, Atlético de Madrid y Atalanta.