La fase de liga de la Champions League disputó su última jornada, pero la fase más importante de Europa está a la vuelta de la esquina. Aquí te decimos cuándo y dónde ver el sorteo de los Playoffs.

Torneo: Champions League

Fase: Sorteo de Playoffs

Fecha: Viernes 30 de enero de 2026

Horario: 5 horas, tiempo del centro de México

Sede: Nyon, Suiza

Transmisión: UEFA.com, HBO Max y Fox One

¿Cómo se realiza el sorteo de Playoffs de la Champions League 2026?

El sorteo de Playoffs de la Champions League tiene reglas específicas para determinar los cruces de los clasificados a los dieciseisavos de final.

Los cruces pueden enfrentar a rivales del mismo país y a los que ya enfrentaron en la fase de liga, pero el sorteo solo se realiza entre dos rivales posibles.

Es decir, los que terminaron en las posiciones 9 y 10 se pueden cruzar con los equipos que terminaron 23 o 24, los que finalizaron en 11 y 12 enfrentan a los que quedaron en 21 y 22 y así con las demás posiciones: el 13 y el 14 contra el 19 y 20 y el 15 y 16 ante el 17 y 18.

Los partidos de cada encuentro se realizarán en el estadio del equipo mejor ubicado en la fase de liga.

¿Cuándo se jugarán los playoffs eliminatorios de la Champions League 202026?

Los partidos de dieciseisavos de final de la Champions League se jugarán a dos juegos, ida y vuelta. Cada club europeo jugará un partido el martes y otro el miércoles.