El Benfica sorprendió al Real Madrid con un contundente 4-2 en la Jornada 8 de la Champions League 2026.

Con dobletes de Pavlidis y Schjelderup, las Águilas aprovecharon el Estadio da Luz para asegurar su pase a playoffs, mientras que los merengues, novenos en la clasificación, deberán esperar el sorteo para conocer a su próximo rival.

¿Cómo fueron los goles del Benfica vs Real Madrid de la Champions League?

El encuentro Benfica vs Real Madrid terminó empezó con una victoria momentánea de los merengues, pues gracias a un centro magnífico de Asencio al segundo palo, encontró libre de marca a un Mbappé que conectó un preciso cabezazo abajo para poner el 1-0.

El empate del Benfica al Real Madrid vino de una contra mortífera que lidera Pavlidis, que supera a Asencio en carrera. Al final, el griego puso una exquisita asistencia en forma de centro, para encontrar a Schjelderup en el segundo palo, que batió por bajo a Courtois con un buen testarazo.

El 2-1 en favor de los locales vino por parte de Pavlidis, quien lo tiró al medio, superando a un Courtois que casi lo saca con el pie. Justo antes de terminar la primera mitad, el delantero griego marcó de penal para culminar la remontada.

El 3-1 llegó por parte de Schjelderup, quien marcó su doblete y Mbappé marcó el último de los merengues, y finalmente el 4-2 llegó por parte del portero de las Águilas.

Benfica 4-2 Real Madrid: los merengues van a Playoffs en la Champions. (captura)

¿En qué lugar quedó el Real Madrid en la fase de liga de la Champions League?

Con el resultado de hoy ante Benfica, Real Madrid quedó en el lugar 9 de la clasificación de la Champions League.

Real Madrid ahora tendrá que esperar el sorteo de Playoffs para conocer a su próximo rival de la Champions League.