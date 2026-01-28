El FC Barcelona se metió a los octavos de final de la Champions League, venciendo en casa, 4-1 al Copenhague.

Como amplio favorito para ganar saltó a su cancha el FC Barcelona, pero un sopresivo gol del Copenhague lo puso en aprietos. Más tarde, la calidad blaugrana se impuso.

¿Cómo quedó el FC Barcelona vs Copenhague en la Champions League?

El FC Barcelona, con la ausencia de Pedri por lesión, extrañó el talento del medicampista en el primer tiempo, naufragando en cada ataque sobre la portería del Copenhague.

Todo cambió en el segundo tiempo, con un FC Barcelona más sólido que logró la remontada en el marcador, 4-1 sobre Copenhague, para meterse a octavos de final de Champions League 2026.

FC Barcelona (Joan Monfort / AP)

Así fue la remontada del FC Barcelona sobre Copenhague

El islandés Viktor Daðason, del Copenhague, aprovechó un inicio flojo del FC Barcelona, para abrir el marcador cuando apenas se jugaba el minuto 4 en el Camp Nou.

Sin embargo, el primer tiempo se consumió con un FC Barcelona urgido de goles en busca del pase a octavos de final, así lo sorprendió el silbatazo que lo mandó a los vestidores.

De vuelta al campo, Dani Olmo se combinó con Lamine Yamal y Robert Lewandowski para emparejar el marcador, al minuto 48.

Al 60′, Lamine Yamal se encargó de poner calma en casa y darle el pase al FC Barcelona.

El gol de la tranquilidad para el FC Barcelona

Al minuto 69, el FC Barcelona anotó el 3-1 en el marcador, gracias a un penalti a favor concretado por Rapinha, sellando su lugar en octavos de final de Champions League.

Mientras que, Marcus Rashford aumentó la cuenta con el 4-1. Un triunfo que llevó al FC Barcelona hasta el quinto lugar.

Goles del partido: