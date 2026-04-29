Miguel Herrera, nuevo DT del Atlante, hablo sobre el posible fichaje de Chicharito al conjunto de los Potros de Hierro y el entrenador descarto la posibilidad.

Fue durante una entrevista en donde se le cuestionó a Miguel Herrera la llegada de Chicharito en el regreso del Atlante a la Liga MX.

“Engañaría a la gente si digo que buscamos a Javier. No está en nuestra mente en este momento”, dijo el Piojo Herrera sobre el máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana.

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