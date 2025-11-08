Celta de Vigo vs FC Barcelona chocan en la Jornada 12 de LaLiga con la necesidad de los culés de ganar para acercarse al líder Real Madrid; te compartimos el pronóstico y las posibles alineaciones del partido.

El FC Barcelona buscará acercarse a la cima de LaLiga en la Jornada 12 venciendo como visitante al Celta de Vigo, que llega en buen momento.

Celta de Vigo vs FC Barcelona: Pronóstico del partido de la Jornada 12 de LaLiga

El FC Barcelona es favorito para derrotar a Celta de Vigo en la Jornada 12 de LaLiga, y el pronóstico es trunfo culé con marcador de 2-1.

Celta de Vigo vs FC Barcelona: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 12 de LaLiga

Celta de Vigo buscará sorprender al FC Barcelona con esta posible alineación, en la Jornada 12 de LaLiga.

Portero

Radu

Defensas

Carreira

Javi Rodríguez

Starfelt

Marcos Alonso

Mingueza

Medios

Fran Beltrán

Ilaix Moriba

Delanteros

Iago Aspas

Bryan Zaragoza

Borja Iglesias

El FC Barcelona va por los tres puntos a la cancha del Celta de Vigo, con esta posible alineación.

Portero

Szczęsny

Defensas

Koundé

Eric García

Cubarsí

Balde

Medios

Casadó

De Jong

Fermín

Delanteros

Lamine Yamal

Rashford

Ferran Torres

Celta de Vigo vs FC Barcelona: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 12 de LaLiga

El Celta de Vigo recibe al FC Barcelona en la Jornada 12 de LaLiga, partido programado para jugarse el domingo 9 de noviembre de 2025, a las 14 horas, tiempo del centro de México.

Celta de Vigo vs FC Barcelona: Canal para ver el partido de la Jornada 12 de LaLiga

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Celta de Vigo vs FC Barcelona, el domingo 9 de noviembre.

Partido: Celta de Vigo vs FC Barcelona

Fase: Jornada 12 de LaLiga

Fecha: Domingo 9 de noviembre de 2025

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Abanca Balaídos

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llegan el FC Barcelona y Celta de Vigo a la Jornada 12 de LaLiga?

El FC Barcelona venció 3-1 al Elche en la Jornada 11 de LaLiga, para mantenerse en la pelea por la cima de la competencia.

Con la victoria, el FC Barcelona llegó a 25 puntos en LaLiga, cinco unidades menos que el líder Real Madrid.

Celta de Vigo, rival del FC Barcelona en la Jornada 12 de LaLiga, suma 13 puntos en el lugar 12 de la tabla de posiciones, y llega con victorias seguidas en LaLiga, Copa del Rey y Europa League.