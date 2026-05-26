Como parte de las medidas que se tomarán en cuestión de movilidad por el Mundial 2026, vecinos del Estadio Banorte deberán de portar un código QR para transitar libremente.

Dicho código QR se dará a habitantes de las colonias aledañas al Estadio Ciudad de México, para que puedan entrar y salir de la zona durante las jornadas del Mundial 2026.

Estadio Banorte (Brandon / MEXSPORT)

Código QR del Mundial 2026 se dará mediante un censo vehicular alrededor del Estadio Banorte

De acuerdo con las autoridades, para acceder al código QR del Mundial 2026, personal de la alcaldía Coyoacán hará un censo vehicular en las colonias alrededor del Estadio Banorte.

El mismo personal de la alcaldía Coyoacán pasará casa por casa en las colonias alrededor del Estadio Banorte, previo al inicio del Mundial 2026, para determinar quién necesita el código QR.

Los vecinos deberán de tener la siguiente documentación:

Credencial del INE o identificación vigente

Copia de la tarjeta de circulación de los vehículos a registrar

Una vez hecho el registro, posteriormente se les entregará un tarjetón con un código QR que les permitirá circular libremente durante los operativos montados por el Mundial 2026.

Los cierres se darán durante las 5 jornadas planeadas en el Estadio Ciudad de México, los cuales iniciarán 5 horas antes del partido y se mantendrán 5 horas después.

Hay que señalar que dicho código estará vinculado a los vehículos y conductor registrados, por lo que no se podrá transferir a otras personas, familiares o habitantes de la misma casa.

Censo vehicular Mundial 2026 (Especial)

¿Qué colonias aledañas al Estadio Banorte necesitarán el código QR del Mundial 2026?

Los vecinos de las siguientes colonias aledañas al Estadio Banorte son los que necesitarán el código QR del Mundial 2026:

El Caracol

La Zorra

Media Luna

Joyas del Pedregal

Bosques de Tetlameya

Cantil del Pedregal

Como ya mencionamos, deberán de esperar que pase el personal de la alcaldía Coyoacán a sus casas para hacer el registro y conseguir el código QR del Mundial 2026.

Si por alguna razón no ha pasado el censo vehicular o no estuvieron cuando pasaron a su casa, pueden dirigirse al módulo instalado en el Centro de las Artes Santa Úrsula.