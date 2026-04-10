América vs Cruz Azul se enfrentan este sábado en el Estadio Banorte y la administración del inmueble informó que no habrá estacionamiento para los asistentes en general.

El Estadio Banorte informó este viernes 10 de abril a través de un comunicado, que no habrá estacionamiento disponible para los asistentes al partido América vs Cruz Azul.

Sin embargo, los espacios que ya habían sido vendidos a través de la plataforma Fanki, sí tendrán sus espacios en el estacionamiento del Estadio Banorte.

(@EstadioBanorte)

¿Por qué no habrá estacionamiento en el Estadio Banorte para el América vs Cruz Azul?

En el comunicado publicado en las redes sociales del Estadio Banorte, se explica que el hecho de que no haya estacionamiento disponibles para el América vs Cruz Azul, se debe al esquema operativo y movilidad rumbo al Mundial 2026.

El Mundial 2026 será inaugurado en el Estadio Banorte el 11 de junio con el partido México vs Sudáfrica.

Ofrecerán servicio para llegar al Estadio Banorte

La administración del Estadio Banorte ofrecerá un servicio de Park and Ride, cuyos detalles serán dados a conocer en breve.

Este servicio busca mitigar el problema de la falta de estacionamiento en el Estadio Banorte, para el partido América vs Cruz Azul.

Anuncian cierres viales alrededor del Estadio Banorte para el América vs Cruz Azul

Otra información del Estadio Banorte para los aficionados que asistan al inmueble este sábado 11 de abril, es que habrá cierres viales que afectarán los alrededores, por lo que sugieren llegar con varias horas de anticipación.

El partido América vs Cruz Azul está programado para iniciar el sábado 11 de abril a las 21:05 horas en el Estadio Banorte.

Estas son las calles que no van a tener circulación: