El tenista español Carlos Alcaraz seguirá fuera de acción debido a la lesión que lo tiene fuera del tenis, ya que confirmó que debe renunciar a la gira de hierba en Queen’s y Wimbledon.

Carlos Alcaraz ya se había quedado fuera de Roland Garros, torneo que arrancó este lunes 18 de mayo en su fase preliminar.

Alcaraz publicó un mensaje en sus redes sociales en el que anunció que no estará en los torneo de Queen’s y Wimbledon.

Carlos Alcaraz anuncia su retiro de Queen’s y Wimbledon

“Mi recuperación va por buen camino y me siento mucho mejor, pero desgraciadamente aún no estoy listo para poder jugar y por eso tengo que renunciar a la gira de hierba en Queen’s y Wimbledon” Carlos Alcaraz, tenista

Carlos Alcaraz lamenta no jugar en Queen’s y Wimbledon

Carlos Alcaraz lamentó no poder acudir a los torneos de hierba de Queen’s y Wimbledon, pues los considera muy especiales que extrañará.

En su mensaje, Alcaraz aseguró que siguen trabajando para volver lo antes posible al tenis.

“Son dos torneos realmente especiales para mí y los echaré mucho de menos. Seguimos trabajando para volver lo antes posible” Carlos Alcaraz, tenista

Carlos Alcaraz no pudo jugar en Roland Garros

Carlos Alcaraz no pudo jugar en busca de un tercer título consecutivo del Abierto de Francia, Roland Garros, debido a una lesión en la muñeca derecha, misma que lo tendrá fuera de los torneos de Queen’s y Wimbledon.

El tenista español se lesionó en el mes de abril en el Abierto de Barcelona durante su victoria en primera ronda.

Se bajó del Abierto de Madrid y al torneo de Italia, después asistió a los Premios Laureus del Deporte Mundial en Madrid con la muñeca inmovilizada, ceremonia en la que fue nombrado deportista mundial del año.