Jannik Sinner venció a Carlos Alcaraz en la final del Masters Montecarlo y recuperó el número uno del ranking mundial, este domingo 12 de abril.

La pista Rainier III fue testigo de un clásico entre los dos encargados del tenis en la era moderna: Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz.

Esta vez, Jannik Sinner destronó al vigente campeón en Montecarlo para conquistar su primer título en este ATP Masters 1000 sobre tierra batida.

El resultado fue un contundente 7-6(5) y 6-3, en dos horas y 15 minutos, con lo que el italiano vuelve a ser el mejor tenista del planeta.

Jannik Sinner 7-6 y 6-3 Carlos Alcaraz

Un partido entre los colosos del tenis moderno

Más allá del prestigio de levantar el octavo ATP Masters 1000 de su carrera, Jannik Sinner acabó con la igualdad que mantenía en semanas acumuladas en la cima mundial con Carlos Alcaraz.

Sinner y Alcaraz compartían 66 semanas al frente del PIF ATP Rankings, y este lunes sumará el italiano sumara una más como la mejor raqueta del mundo en solitario.

Jannik Sinner ha firmado una proeza que sólo ha logrado Novak Djokovic antes: ganar los tres primeros ATP Masters 1000 del año en Indian Wells, Miami y Montecarlo.

Jannik Sinner es el tenista número uno del mundo (@atptour)

La racha de Jannik Sinner que lo llevó a la cima

Jannik Sinner ha protagonizado una imponente racha de 17 victorias consecutivas en los ATP Masters 1000.

Este domingo, no desaprovechó la oportunidad que se le presentó para desbancar a Alcaraz de la cima.

El tenista italiano se apoyó en la confianza que concede haber dominado el circuito en el último mes.