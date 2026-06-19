Achraf Hakimi, futbolista español con ascendencia marroquí, será juzgado en Francia por violación a 3 años de la denuncia que se interpuso en su contra.

Luego de que se rechazara su apelación sobre el caso, el tribunal francés determinó que se iniciará el juicio por violación en los próximos meses.

Tras la resolución, el futbolista señaló que durante años ha guardado silencio luego de que la justicia lo mirara a los ojos y le dijera “si no fueras conocido, nunca habría habido un caso”.

“La justicia me miró a los ojos y me dijo: ‘Si no fueras conocido, nunca habría habido un caso’” Achraf Hakimi

“Por fin podré hablar”: Achraf Hakimi espera el juicio en Francia

Achraf Hakimi aseguró que se siente listo para afrontar el juicio por violación que le espera en Francia, donde ha residido desde 2021, cuando comenzó a jugar para el Paris Saint-Germain.

El defensa del PSG aseguró que desde las acusaciones, decidió guardar silencio para “mantener la dignidad” y permitir que la justicia tomara “las decisiones correctas”.

Asimismo, señaló que espera el juicio “desde el primer día” y ahora está impaciente por que inicie porque “por fin” podrá hablar.

“Espero este juicio desde el primer día. Y ahora lo espero con impaciencia. Por fin podré hablar” Achraf Hakimi

Achraf Hakimi, enfrentará juicio por acusación de violación en Francia (Achraf Hakimi/ X)

De acuerdo con Achraf Hakimi, la denuncia en su contra por violación se trata de “una historio que no es la mía” y que afecta a su vida y su familia, pero también a la verdad.

Además, aseguró que siente que se ha convertido en un “blanco fácil” pero confía en que la paciencia y la justicia llevarán a una decisión correcta en su caso.

Achraf Hakimi fue acusado en febrero de 2023 por una mujer de 24 años de violación, delito presuntamente cometido por el futbolista en su domicilio, ubicado a las afueras de Paris.

Según la denuncia, la presunta víctima de violación el 25 de febrero de 2023 llegó al domicilio a través de un taxi que le pagó el futbolista y, en el lugar, la tocó y besó sin su consentimiento para luego violarla.

Luego de que ocurrieran los hechos, la víctima llamó a una amiga para que la recogiera; un día después, el 26 de febrero de 2023, acudió ante las autoridades para denunciar a Achraf Hakimi por violación.