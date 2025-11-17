En Argentina todavía tienen la suerte vivir el drama del ascenso, sin embargo, esta vez no terminó nada bien, pues se fueron hasta los golpes y acusan de amaño por el mal arbitraje.

La Primera Nacional y la Primera División viven momentos dramáticos por ver quién sube y quien baja. Estas emociones que quedaron atrás hace muchos años en la Liga MX.

Los descendidos son San Martín de San Juan y Riestra. Mientras que todavía no se conoce los del ascenso porque falta jugar la Final.

Se debe decir que por un momento, el país sudamericano intentó copiar a México y Estados Unidos, además aumentó sus equipos. Sin embargo, regresó para 2025 y las divisiones se mantienen como antes.

Nuevo escándalo en Argentina: Jugadores se agarraron a golpes con policías en pleno partido; acusan amaño

Ahora sí veamos lo que sucedió en el Deportivo Madryn vs Morón. En la ida, el Gallo había puesto una ventaja de un gol, por lo que la vuelta quedaba abierta.

Desde el minuto 14 las cosas se pusieron tensas, le cobraron un tiro libre muy polémico al Deportivo Madryn, mismo que terminó en gol y en el empate.

Después, expulsaron a un jugador de Morón (por una agresión clara). Conforme se terminaba el tiempo, las faltas aumentaban y los ánimos se calentaban. El árbitro pitó el fin y el Deportivo Madryn avanzó a la Final por su ventaja deportiva.

Los jugadores del Morón no se quisieron ir sin, por lo menos, soltar golpes. Fue tanta la trifulca que entró la policía y también le tocó. También se pelea que, extrañamente, no tuvo transmisión televisiva el partido.

❗️ESCÁNDALO EN EL ASCENSO: PABLO ECHAVARRÍA ROBÓ A MORÓN Y EL “CHIQUI” TAPIA FESTEJA



❌Se jugó sin transmisión de @TyCSports para poder operar



✌️El referí cobró un foul inexistente en el 1-0 y no echó a uno de Deportivo Madryn por planchazo



🥊Terminaron todos a las trompadas pic.twitter.com/CN58nRlLux — ✪ Guido AKD (@GuidoNewsAR) November 16, 2025

Estudiantes Río Cuarto y Deportivo Madryn disputarán la Final por un lugar en la primera división

Después de la polémica del Deportivo Madryn y Morón, ya está definida la Final para el ascenso a la Primera División de Argentina.

Deportivo Madryn y Río Cuarto se enfrentarán en una serie de ida y vuelta, para definir el segundo ascenso. El primer encuentro será el 23 de noviembre y el segundo el 30.