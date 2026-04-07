Canelo Álvarez sorprendió al anunciar un nuevo capítulo en su vida personal. Alejado del ring de boxeo, el púgil mexicano inició clases en la Universidad de San Diego.

A través de sus redes sociales, el Canelo Álvarez compartió su ingreso a la Universidad de San Diego para cursar una carrera, con el mensaje de que “nunca es tarde para empezar”.

(@Saul Alvarez)

Canelo Álvarez da un paso especial en su vida

Esta vez las redes sociales del Canelo Álvarez no explotaron por el anuncio de su próxima pelea de boxeo, sino por que compartió el paso especial que ha dado en su vida.

Canelo compartió a través de imágenes su primer día de universidad sonriente y un mensaje positivo.

“Nunca es tarde para empezar. Primer día de clases” Canelo Álvarez

Canelo Álvarez ya piensa en su vida después del boxeo

Canelo Álvarez tiene resuelta su vida en cuanto a la economía se trata, así que sin esa presión encima una vez que se retire del boxeo, el púgil piensa en su futuro y estudiar una carrera universitaria será parte de él.

Deportista y empresario exitoso, Canelo Álvarez vuelve a la universidad como muestra de que busca seguir formándose y ampliar sus conocimientos, de cara a su madurez como persona.

Se presume que su nueva faceta estudiantil del Canelo tiene que ver con el ámbito de la administración, dado el perfil empresarial que tiene.

(@Saul Alvarez)

Canelo seguirá en el boxeo mientras estudia la universidad

Aunque Canelo Álvarez ha empezado a estudiar una carrera universitaria, aún no piensa en retirarse del boxeo.

Canelo Álvarez ha reiniciado sus entrenamientos de cara a su siguiente pelea, la cual sería en Arabia Saudita en el mes de septiembre.