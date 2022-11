Canelo Álvarez continúa molesto por lo sucedido con Lionel Messi y la playera de la Selección Mexicana, sin embargo, la bronca ha llegado hasta el Kun Agüero tras salir a defender al astro argentino.

El Kun Agüero salió en defensa de Lionel Messi contra el Canelo Álvarez, tras ser señalado de supuestamente haberle faltado al respeto a la playera de la Selección Mexicana.

El ex delantero de la Selección Argentina y uno de los mejores amigos del capitán de la Albiceleste, intentó explicarle la situación al peleador mexicano a través de Twitter.

“Señor Canelo no busques excusas o problemas , seguramente no sabes de fútbol y que pasa en un vestuario. Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor... después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da” escribió.

Pero a Álvarez no le pareció la respuesta de Agüero, por lo que no se detuvo ni un momento para reventarlo y decirle: “Tú también cabrón… me escribías ay ay canelo y ahora mamando, no seas hipócrita, cabrón ” sentenció.

Canelo Álvarez (Adrian Macias / Adrian Macias)

Kun Agüero contesta a los insultos de Canelo Álvarez; “Yo lo admiraba, pero lo que hizo hoy con Messi fue un golpe bajo”

Luego de que Canelo Álvarez insultara en redes sociales al Kun Agüero, el ex futbolista de la Selección Argentina ‘golpeó' con guante blanco al pugilista mexicano.

“Yo lo admiraba Sr. Canelo. Pero lo que hizo hoy con Messi fue un golpe bajo. Y usted sabe mejor que nadie que eso es desleal. Queda descalificado” contestó Agüero.

Pero como era de esperarse, el multicampeón del boxeo salió nuevamente para arremeter contra el Kun con lo siguiente: “¿Desleal? Desleal lo que hiciste, ahorita mismo escribes esto y hace un minuto te cagabas en mis DM de Instagram. Hay que ser claros y sin rodeos... Más bien, hay que tener huevos”.

Canelo parece estar cegado por la desinformación que circula en redes sociales, cayendo en lo visceral sin detenerse a entender las explicaciones que le han dado.

Canelo Álvarez (John Locher / AP)

