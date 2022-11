Saúl ‘Canelo’ Álvarez se convirtió en el centro de atención este domingo, luego de sus amenazas contra Lionel Messi, por supuestamente patear la playera de la Selección Mexicana; David Faitelson se sumó a la polémica y arremetió contra el púgil mexicano.

El polémico conductor de ESPN, David Faitelson, lanzó un video en su cuenta de Twitter para manifestar su postura en contra del Canelo Álvarez.

“La camiseta de un futbolista no es la bandera de un país. No caigamos en un falso patriotismo, nacionalismo. No está en juego el honor de una nación, sólo el honor del futbol y punto”, escribió Faitelson junto al video .

David Faitelson y su dura crítica contra el ‘Canelo’ Álvarez

David Faitelson, polémico y reconocido periodista de ESPN, criticó severamente a Saúl ‘Canelo’ Álvarez por su reacción ante la supuesta falta de respeto de Lionel Messi hacia la playera de México; sin embargo, esta vez lo hizo en video.

“Me parece una polémica absurda, burda… Pensar que un jugador como Messi, que ha sido un jugador destacado, muy respetuoso del rival, de sus propios compañeros, de pronto recibe una amenaza de un boxeador”, comenzó David en su video.

“Es una exageración. El país ni está en juego, lo que está en juego es el balón y nada más, no la patria”, agregó el periodista.

Faitelson criticó la postura del peleador tricolor y declaró que su dinero no le dará educación para respetar a los demás.

“Lo del Canelo me parece lamentable, yo creo que debe estar arrepentido, pero es una muesta inequivoca, que el dinero te puede dar poder, valentía, pero no te da educación, mucho menos inteligencia”, concluyó el conductor .

¿Qué hizo Lionel Messi para hacer enojar a Saúl Álvarez?

Lionel Messi fue captado en el vestidor de la Selección Argentina, festejando con todo el equipo el triunfo sobre la Selección Mexicana.

Sin embargo, “La Pulga” fue captado haciendo a un lado la playera de México, que intercambió con un jugador, pero con el pie. Esta acción fue vista como algo normal por la mayoría, pero una ofensa para otros, tal y como al Canelo Álvarez.

