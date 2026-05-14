Jake Paul, boxeador e influencer estadounidense, confirmó que peleará con el Canelo Álvarez luego de ofrecerle una cantidad millonaria al mexicano y que éste mismo presuntamente aceptara.

Luego de varios meses fuera de los reflectores y tras sufrir una fractura de mandíbula ante Anthony Joshua en diciembre de 2025, Jake Paul reapareció en una entrevista para asegurar que ya reinició las conversaciones con Canelo Álvarez para una pelea.

Jake Paul habló con Canelo Álvarez para concretar el combate

Jake Paul aseguró que habló directamente con Canelo Álvarez por llamada para intentar reanudar las conversaciones sobre la pelea entre ambos.

En el video, Jake Paul menciona que le ofreció 200 millones de dólares, es decir, más de 3 mil 400 millones de pesos mexicanos para convencer al Canelo Álvarez de que acepte subirse al ring con él.

“200 millones de dólares para ti. Es la pelea más grande que puede hacerse en el boxeo”, aseguró Jake Paul sobre la oferta que le hizo al boxeador mexicano.

¿Cuándo sería la pelea entre Jake Paul y Canelo Álvarez?

Pese a lo confirmado por Jake Paul, la realidad es que el Canelo Álvarez no ha confirmado el combate contra el influencer estadounidense.

Por ahora, Canelo Álvarez está enfocado en su combate contra Christian Mbilli, invicto canadiense y que lo enfrentará el 12 de septiembre en Arabia Saudita, por lo que se desconoce si la versión de Jake Paul es la última o si el boxeador mexicano tiene una versión diferente.