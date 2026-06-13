La inesperada respuesta de Canelo: solo Cristiano Ronaldo le aguantaría un round.

El boxeador mexicano, Sául “Canelo” Álvarez lanzó una inesperada respuesta cuando se le preguntó a qué futbolista considera que le podría aguantar un round en el ring.

El Canelo aseguró que Cristiano Ronaldo sería el único que le podría aguantar un combate de boxeo dentro del cuadrilátero.

Canelo Álvarez destacó la fortaleza de Cristiano Ronaldo

Canelo Álvarez fue cuestionado sobre la capacidad de los futbolistas y no dudó en mencionar que Cristiano Ronaldo sería el único jugador en aguantarle un round arriba del ring.

No obstante, en su mente también apareció el nombre de de Zlatan Ibrahimovic, aunque finalmente se decantó por Cristiano Ronaldo como el único que considera que podría subirse al ring con él.

“No, está muy difícil. No, no sé. Creo que Cristiano tiene la fortaleza… o cómo se llama este jugador que juega en Estados Unidos, Ibra, Ibrain, que está un poco metido en las artes marciales o algo así, ¿no? Pero nos quedamos con Cristiano”, respondió el boxeador mexicano sobre el futbolista portugués.