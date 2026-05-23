Saúl “Canelo” Álvarez y Christian Mbilli se encontraron en el primer cara a cara oficial, para promocionar su pelea del próximo 12 de de septiembre, en el que intercambiaron candentes declaraciones.

Tras el primer cara a cara del viernes, con las pirámides de Egipto como escenario, Canelo y Mbilli llegaron a la primera conferencia rumbo a la pelea que se realizará en Arabia Saudita, en la que sostuvieron un acalorado duelo de palabras.

¿Qué pasó en la conferencia de la pelea Canelo vs Mbilli?

La intensidad de la conferencia de prensa de la pelea Canelo vs Mbilli subió cuando el boxeador mexicano le dio cero posibilidades al camerunés de ganar el 12 de septiembre en Arabia Saudita.

Mbili, campeón súper medio del CMB, escuchó sonriente el argumento de Canelo:

“Es un buen peleador, pero en mi mente tiene cero posibilidades de triunfo” Canelo Álvarez

Canelo descarta llegar en desventaja por la diferencia de edad con Mbilli

Cuatro años de diferencia hay entre Canelo y Mbilli, quien ha dicho que el mexicano está envejeciendo, a lo que Saúl respondió que aunque tuviera 50 años no perdería con el campeón camerunés.

“Él dice que es el momento perfecto porque estoy viejo y todo eso. Yo le dije que incluso si tuviera 50 años, aun así no podría vencerme. Y en esta vida no puede vencerme” Canelo Álvarez

Advierte Mbilli que Canelo se arrepentirá de subir al ring ante él

Christian Mbilli no le contestó de manera directa a Canelo, pero se quedó advirtió que el tapatío se arrepentirá de medirse en el ring con él.

Tras la intensa conferencia llegó el cara a cara, con miradas directas y la urgencia de encontrarse pronto en el ring.

“Se va a sorprender en septiembre. Yo no soy Berlanga, no soy Munguía”, Christian Mbilli

Tras la intensa conferencia llegó el cara a cara, con miradas directas y la urgencia de encontrarse pronto en el ring.

¿Cuándo es la pelea de Canelo vs Mbilli?

Canelo Álvarez volverá al ring después de varios meses fuera de acción, y tras recuperarse de una lesión, listo para encontrarse el 12 de septiembre ante Christian Mbilli.

Canelo Álvarez, ex campeón indiscutido regresa a Riad con el título del CMB en la mira, luego de ver frenado su reinado de casi cinco años en el boxeo.

El combate marca un año desde el choque de Canelo con Terence Crawford en Las Vegas, que representó un duro revés para el mexicano.