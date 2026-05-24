Saúl el “Canelo” Álvarez se convirtió en el segundo atleta mejor pagado del mundo superando a grandes estrellas como el futbolista Lionel Messi.

Canelo Álvarez generó 170 millones de dólares en 2025, aproximadamente 2 mil 945 millones de pesos mexicanos, por lo que dicha cifra fue suficiente para valerle el segundo puesto superando a Messi y solamente por detrás de Cristiano Ronaldo.

Canelo Álvarez superó a Lebron James y Lewis Hamilton en la lista de mejores pagados

La revista Forbes dio a conocer la lista de los deportistas mejores pagados del mundo y en ella Canelo Álvarez superó a grandes estrellas del deporte como Lionel Messi, Lebron James y al piloto Lewis Hamilton.

Canelo Álvarez consiguió ese puesto gracias a los 160 millones ganados de las bolsas de sus combates y otros 10 de actividades externas, incluidas las realizadas con patrocinadores.

Esta es la lista completa de los 10 atletas mejores pagados del mundo:

  1. Cristiano Ronaldo
  2. Canelo Álvarez
  3. Lionel Messi
  4. Lebron James
  5. Shohei Htani
  6. Stephen Curry
  7. Jon Rahm
  8. Karim Benzema
  9. Kevin Durant
  10. Lewis Hamilton
Canelo Álvarez supera a Messi y ya es el segundo atleta mejor pagado del mundo.
Canelo Álvarez supera a Messi y ya es el segundo atleta mejor pagado del mundo. (forbes)

¿Cómo le ha ido al Canelo Álvarez en 2026?

Canelo Álvarez ha disputado dos combates en 2026, uno con victoria sobre William Scull y el otro una derrota conta Terence Crawford.

Canelo Álvarez volverá a la acción en 12 de septiembre cuando enfrente a Christian Mbilli en Arabia Saudita.