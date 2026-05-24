Saúl el “Canelo” Álvarez se convirtió en el segundo atleta mejor pagado del mundo superando a grandes estrellas como el futbolista Lionel Messi.

Canelo Álvarez generó 170 millones de dólares en 2025, aproximadamente 2 mil 945 millones de pesos mexicanos, por lo que dicha cifra fue suficiente para valerle el segundo puesto superando a Messi y solamente por detrás de Cristiano Ronaldo.

Canelo Álvarez superó a Lebron James y Lewis Hamilton en la lista de mejores pagados

La revista Forbes dio a conocer la lista de los deportistas mejores pagados del mundo y en ella Canelo Álvarez superó a grandes estrellas del deporte como Lionel Messi, Lebron James y al piloto Lewis Hamilton.

Canelo Álvarez consiguió ese puesto gracias a los 160 millones ganados de las bolsas de sus combates y otros 10 de actividades externas, incluidas las realizadas con patrocinadores.

Esta es la lista completa de los 10 atletas mejores pagados del mundo:

Cristiano Ronaldo Canelo Álvarez Lionel Messi Lebron James Shohei Htani Stephen Curry Jon Rahm Karim Benzema Kevin Durant Lewis Hamilton

Canelo Álvarez supera a Messi y ya es el segundo atleta mejor pagado del mundo. (forbes)

¿Cómo le ha ido al Canelo Álvarez en 2026?

Canelo Álvarez ha disputado dos combates en 2026, uno con victoria sobre William Scull y el otro una derrota conta Terence Crawford.

Canelo Álvarez volverá a la acción en 12 de septiembre cuando enfrente a Christian Mbilli en Arabia Saudita.