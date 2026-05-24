Canelo Álvarez supera a Messi y ya es el segundo atleta mejor pagado del mundo.

Saúl el “Canelo” Álvarez se convirtió en el segundo atleta mejor pagado del mundo superando a grandes estrellas como el futbolista Lionel Messi.
Canelo Álvarez generó 170 millones de dólares en 2025, aproximadamente 2 mil 945 millones de pesos mexicanos, por lo que dicha cifra fue suficiente para valerle el segundo puesto superando a Messi y solamente por detrás de Cristiano Ronaldo.
Canelo Álvarez superó a Lebron James y Lewis Hamilton en la lista de mejores pagados
La revista Forbes dio a conocer la lista de los deportistas mejores pagados del mundo y en ella Canelo Álvarez superó a grandes estrellas del deporte como Lionel Messi, Lebron James y al piloto Lewis Hamilton.
Canelo Álvarez consiguió ese puesto gracias a los 160 millones ganados de las bolsas de sus combates y otros 10 de actividades externas, incluidas las realizadas con patrocinadores.
Esta es la lista completa de los 10 atletas mejores pagados del mundo:
- Cristiano Ronaldo
- Canelo Álvarez
- Lionel Messi
- Lebron James
- Shohei Htani
- Stephen Curry
- Jon Rahm
- Karim Benzema
- Kevin Durant
- Lewis Hamilton
¿Cómo le ha ido al Canelo Álvarez en 2026?
Canelo Álvarez ha disputado dos combates en 2026, uno con victoria sobre William Scull y el otro una derrota conta Terence Crawford.
Canelo Álvarez volverá a la acción en 12 de septiembre cuando enfrente a Christian Mbilli en Arabia Saudita.