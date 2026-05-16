Christian Mbilli “La Pantera Asesina” será el rival de Saúl “Canelo” Álvarez el próximo 12 de septiembre 2026, tal como se confirmó en comunicado, en Rydah, Arabia Saudita.

Desde octubre se había señalado a Christian Mbilli como posible oponente del Canelo Álvarez, aunque en ese momento se mencionó tanto la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) como el Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

¿Quién es Christian Mbilli? Boxeador de peso supermediano y campeón del CMB

Christian Mbilli Assomo-Hallier “La Pantera Asesina” o “Solide” es un boxeador profesional y actual campeón de peso supermediano por el CMB, desde enero 2026.

Tiene un récord de cero derrotas, así como 29 victorias de 30 peleas, de las cuales una fue empate, por lo que se le considera como un boxeador invicto, respaldado por 24 nocauts (KO).

¿Quién es Christian Mbilli? Próximo rival del Canelo Álvarez (Christian Mbilli vía Instagram)

Al respecto, Canelo Álvarez define a Christian Mbilli como un gran peleador a quien respeta por eso, por lo que asegura dará a sus fanáticos una gran noche cuando se enfrente a “La Pantera Asesina”.

¿Qué edad tiene Christian Mbilli?

Nacido en Yaundé, Camerún, en 1995, Christian Mbilli tiene 31 años.

¿Qué signo zodiacal es Christian Mbilli?

La fecha de nacimiento de Christian Mbilli es el 26 de abril, por lo que su signo zodiacal es Aries.

¿Quién es la esposa de Christian Mbilli?

Christian Mbilli es reservado con su vida personal, por lo que se desconoce si está casado o su estado civil.

¿Christian Mbilli tiene hijos?

En este tenor, tampoco se tiene información sobre si Christian Mbilli tiene hijos.

¿Quién es Christian Mbilli? Próximo rival del Canelo Álvarez (Christian Mbilli vía Instagram)

¿Qué estudió Christian Mbilli?

Christian Mbilli debutó en 2017, sin embargo, también representó a Francia en los Juegos Olímpicos de Río en 2016.

¿Cuál es la trayectoria de Christian Mbilli?

Actualmente, Christian Mbilli es campeón absoluto de peso supermediano por reglamento, ya que fue ascendido en enero 2026, sin ganar el cinturón en combate directo.

Pese a esto, el título del CMB no es el único que ha ostentado ya que antes de su debut, ostentó el oro en el Campeonato Europeo Juvenil en 2013.

En 2015, Christian Mbilli se convirtió en el campeón de Francia en peso mediano, mientras que en 2018 obtuvo el Campeonato Mundial Juvenil del CMB, para que en 2021 ganara el Continental de las Américas del CMB.

Desde entonces, ha ascendido entre los rankings, consolidándose en agosto 2024 con su victoria ante Sergiy Derevyanchenko, aunque en 2025 ganó el campeonato interino.