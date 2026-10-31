Canelo Álvarez regresó al ring y se convirtió en el nuevo campeón supermediano del CMB venciendo por decisión unánime a Christian Mbilli.

Las tarjetas quedaron 117-112, 116-112 y 117-110 a favor de Canelo Álvarez.

Saúl Canelo Álvarez enfrentó al invicto Christian Mbilli en la pelea estelar de la función México vs El Mundo, celebrada este sábado 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita.

El cinturón mundial de los supermedianos en poder de Mbilli, estaba en juego en el regreso de Canelo, quien volvió a pelear después de un año de ausencia en el ring.

Canelo, campeón del mundo en cuatro categorías diferentes, apareció a los 36 años de edad como un retador de gran calibre para el monarca francés, quien perdió el invicto como profesional.

Canelo Álvarez destronó a Mbilli (@DAZNBoxing)

Así fue el regreso de Canelo Álvarez vs Christian Mbilli

Canelo Álvarez salió en busca de su victoria 64 ante el invicto en 29 peleas, Christian Mbilli, pero en el primer round ambos pugilistas extendieron el estudio de su rival.

La pelea no creció en el segundo round, con Mbilli precavido y Canelo sin lanzarse al frente en busca del triunfo.

La pelea fue avanzando sin un dominador claro, pero con Canelo más atrevido al momento de tirar golpes.

Mbilli se salvó del nocaut en el séptimo round

Christian Mbilli atacó a Canelo Álvarez en el séptimo round, pero su valentía estuvo a punto de costarle la derrota por nocaut cuando el púgil mexicano lo prendió con una derechazo que estuvo cerca de mandarlo a la lona.

En el octavo asalto, el ímpetu de Mbilli fue sancionado con un punto menos al aplicar un golpe prohibido a Canelo.

La pelea se hizo vieja y terminó en las manos de los jueces, quienes no dudaron al momento de darle la victoria a Canelo sobre Mbilli.

Munguía y Divino también ganaron en la función México vs El Mundo

Previo a que Canelo Álvarez se coronara en el Kingdome Arena, los coestelares mexicanos Jaime Munguía y Rafael Divino Espinoza, también ganaron sus respectivos combates.

Jaime Munguía venció por decisión unánime (117-111) al ruso Nikita Zon, para retener el título mundial de peso supermediano de la AMB.

Rafael Divino Espinoza superó a Ricardo Blandón por nocaut técnico en el tercer round, para mantenerse como monarca mundial pluma de la OMB.

Otros resultados de los boxeadores mexicanos: