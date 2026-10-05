Christian Mbilli lanzó una lapidaria declaración contra Canelo Álvarez rumbo a la pelea en la que se enfrentarán en Riad, Arabia Saudita.

En entrevista con la prensa internacional, Mbilli no se guardó nada respecto a la manera en que se siente de cara al duelo ante Canelo.

Tengo 31 años y estoy en mi mejor forma... Yo este combate lo hubiera aceptado hace cinco años, pero si lo piensas en frío, desde hace cinco años yo mejoro mientras él va en declive” Christian Mbilli, boxeador

Mbilli presume el momento en el que llega a la pelea ante Canelo

Mbilli, campeón absoluto supermediano del Consejo Mundial de Boxeo, advierte que la pelea ante Canelo llega en el momento perfecto para él, así que está listo para ganar.

Siempre fue el plan de mi equipo hacerme inevitable para Canelo. Su caso es especial, sabíamos que nunca podríamos obligarle a pelear conmigo” Christian Mbilli, boxeador

Advierte Mbilli a Canelo que se arrepentirá de enfrentarlo

Christian Mbilli, de 31 años, va por victoria 30 como boxeador, y dice que el volumen de golpes y la presión constante que ejerce serán demasiada exigencia para Canelo Álvarez.

Destacó que el poder de Canelo ha bajado y el mexicano “lamentará estar con él arriba del ring”.

Canelo vs Mbilli: primer cara a cara en las pirámides de Egipto (ESPECIAL)

¿Cuándo es la pelea Canelo vs Mbilli?

Canelo Álvarez vs Christian Mbilli pelearán el sábado 31 de octubre de 2026 en Riad, Arabia Saudita.

El duelo será por el campeonato mundial supermediano del CMB. y Canelo subirá como el retador en busca de la corona.

Canelo Álvarez llega a la pelea un año después de perder con Terence Crawford, su duelo más reciente sobre el ring.