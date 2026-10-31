Rayados vs Tijuana chocan en la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 3-1 en el Estadio BBVA. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Rayados vs Tijuana: Pronóstico del partido de la Jornada 15 de la Liga MX
Rayados 3-1 Tijuana es el pronóstico en el partido de la Jornada 15 de de la Liga MX.
Pronóstico: Rayados 3-1 Tijuana
Rayados vs Tijuana: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 15 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Rayados vs Tijuana, en la Jornada 15 de Liga MX en su Apertura 2026.
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Rayados vs Tijuana: Hora y Canal para ver el partido de la Jornada 15 de la Liga MX
Rayados
- Portero: Esteban Andrada
- Defensas: Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo y Gerardo Arteaga
- Mediocampistas: César Garza, Óliver Torres, Lucas Ocampos, Orbelín Pineda y Diego Rossi
- Delantero: Hugo Cuypers
Tijuana
- Portero: José Antonio Rodríguez
- Defensas: Rafael Fernández, Jackson Porozo, Jesús Gómez, Jesús Vega e Iván Tona
- Mediocampistas: Ramiro Árciga, Ignacio Rivero, Gilberto Mora y Adonis Preciado
- Delantero: Mourad El Ghezouani
Rayados vs Tijuana: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 15 de Liga MX
Rayados vs Tijuana juegan en la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX. Sábado 31 de octubre a las 17 horas por ESPN y Disney+.
- Partido: Puebla vs Pumas
- Fase: Jornada 15 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 31 de octubre de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio BBVA
- Transmisión: ViX, YouTube y TUDN