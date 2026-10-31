Rayados vs Tijuana chocan en la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 3-1 en el Estadio BBVA. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Rayados vs Tijuana: Pronóstico del partido de la Jornada 15 de la Liga MX

Rayados 3-1 Tijuana es el pronóstico en el partido de la Jornada 15 de de la Liga MX.

Pronóstico: Rayados 3-1 Tijuana

Rayados vs Tijuana: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 15 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Rayados vs Tijuana, en la Jornada 15 de Liga MX en su Apertura 2026.

Rayados

Portero: Esteban Andrada

Defensas: Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo y Gerardo Arteaga

Mediocampistas: César Garza, Óliver Torres, Lucas Ocampos, Orbelín Pineda y Diego Rossi

Delantero: Hugo Cuypers

Rayados ha tenido un torneo de altibajos en la Liga MX (Jafet Moz / Jafet Moz)

Tijuana

Portero: José Antonio Rodríguez

Defensas: Rafael Fernández, Jackson Porozo, Jesús Gómez, Jesús Vega e Iván Tona

Mediocampistas: Ramiro Árciga, Ignacio Rivero, Gilberto Mora y Adonis Preciado

Delantero: Mourad El Ghezouani

Rayados vs Tijuana: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 15 de Liga MX

Rayados vs Tijuana juegan en la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX. Sábado 31 de octubre a las 17 horas por ESPN y Disney+.