Saúl Canelo Álvarez volverá al ring el 31 de octubre de 2026 para enfrentarse con Christian Mbilli, pelea que encabeza la cartelera completa del evento “México vs el Mundo”.

La ANB Arena de Riad, Arabia Saudita será el escenario donde Canelo reaparezca en un ring de boxeo, y enfrentará al invicto franco-camerunés Christian Mbilli.

Cartelera México vs el Mundo

Los campeonatos mundiales que se disputarán en “México vs el Mundo”

La pelea Canelo vs Mbilli será por el campeonato mundial de peso supermediano del CMB en poder del francés, y será el combate estelar de la cartelera México vs el Mundo.

Los boxeadores mexicanos Jaime Mungia, Rafael Espinoza y Lindolfo Delgado también estarán involucrados en peleas de campeonato mundial.

Cartelera completa de México vs el Mundo:

Canelo vs Mbilli | mundial de peso supermediano del CMB

Jaime Munguía vs Nikita Zon | mundial supermediano de la AMB

Rafael Espinoza vs Lorenzo Parra | mundial de peso pluma de la OMB

Lindolfo Delgado vs Arthur Biyarslanov | mundial vacante de peso superligero de la IBF

David Picasso vs Carl Jammes Martin.

Keito Tsutsumi vs Raymundo Rojas

Sultan Al-Mohammad vs Erick Villegas

Bek Nurmaganbet vs Marcos Vázquez

Carlos Emiliano vs Flavius Biea

Bryan León vs Héctor Aguirre

Jaime Munguía expone campeonato supermediano de la AMB

La pelea coestelar del evento México vs el Mundo medirá a Jaime Munguía vs Nikita Zon, pelea en la que el mexicano expondrá por primera vez su título mundial supermediano de la AMB.

Antes, el tambien mexicano Rafael Divino Espinoza defenderá el cinturón mundial de peso pluma de la OMB ante el venezolano Lorenzo Parra II.

En su turno, el púgil azteca Lindolfo Delgado, chocará con Arthur Biyarslanov por el cetro mundial vacante de peso superligero de la IBF.