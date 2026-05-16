Saúl Canelo Álvarez peleará el próximo 12 de septiembre de 2026 ante Christian Mbilli en Riyadh.

El boxeador mexicano volverá al ring, después de varios meses fuera de acción. Canelo Álvarez (63-3-2, 39 KO) no ha peleado desde que perdió el campeonato indiscutido de peso supermediano ante Terence Crawford.

Tras esa derrota, Canelo se sometió a una cirugía en el codo.

Próxima pelea de Canelo Álvarez (Especial)

La conferencia de prensa para presentar el evento será en El Cairo, Egipto, el 23 de mayo.

“Después de tantos años en este deporte, mi motivación sigue siendo la misma: desafiarme a mí mismo, representar a México y continuar construyendo mi legado. Mbilli está invicto y es un gran peleador, y respeto eso. Pero mi enfoque siempre está en mi preparación, mi desempeño y en darle a los fanáticos otra gran noche de boxeo. Canelo Álvarez

Canelo Álvarez, ex campeón indiscutido regresa a Riad con el título del CMB en la mira, luego de ver frenado su reinado de casi cinco años en el boxeo.

El combate marca un año desde el choque de Canelo con Terence Crawford en Las Vegas, que se convirtió en uno de los eventos de boxeo más vistos en la historia, atrayendo a más de 41 millones de espectadores en Netflix.

Anuncio de la pelea del Canelo (especial)

Christian Mbilli, un rival de peligro para el Canelo

Christian Mbilli llega a la pelea con Canelo como campeón del CMB tras su ascenso en los rankings, habiendo reclamado el título interino con una victoria sobre Maciej Sulecki en junio antes de ser ascendido a campeón absoluto en enero.

Posicionándose como un contendiente peligroso en la división, Mbilli mantiene un récord invicto y participó en la importante cartelera de Riyadh Season, Canelo vs Crawford.