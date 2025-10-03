La marca Adidas por fin reveló el diseño oficial del balón para el Mundial 2026 y fue identificado como “Trionda”, el cuál se utilizará durante todo el campeonato que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

El nombre del balón Trionda hace homenaje a los tres países anfitriones del Mundial 2026 que quiere decir tres ondas y con un diseño con colores alusivos a cada nación.

Además del diseño, también se revelaron los precios oficiales del balón para el Mundial 2026, sin embargo, fue algo que no gustó a muchos aficionados debido a que llega a costar hasta 10 mil pesos mexicanos.

Balón Mundial 2026: ¿Cuánto cuesta el Trionda? Los precios son ridículos

Con la revelación del balón Trionda para el Mundial 2026, la marca alemana, Adidas, también anunció los precios de los diferentes modelos del esférico que estarán disponibles para el público.

“Incluye un sensor de movimiento de 500 Hz de última generación que proporciona información de cada elemento. Esta tecnología envía datos precisos al sistema VAR en tiempo real, lo que ayuda a los árbitros en la toma de decisiones, entre ellas, las relativas a los fueras de juego”, detalló la FIFA sobre el balón Trionda.

Los tamaños del balón Trionda van desde la versión mini hasta la Jumbo, por lo que los precios del esférico del Mundial 2026 tiene varios costos para los aficionados.

Los precios del balón del Mundial 2026 quedan de la siguiente manera:

Trionda Mini - $399 pesos mexicanos

Trionda Club - $649 pesos

Trionda Training - $849 pesos

Trionda - $1,199 pesos

Trionda League - $1,099 pesos

Trionda Competition - $1,999 pesos

Trionda Pro - $3,999 pesos

Trionda Jumbo - $9,999 pesos

Precios oficiales del balón Trionda del Mundial 2026. (CAPTURA)

¿Dónde se puede comprar el balón Trionda del Mundial 2026?

Las diferentes versiones del balón Trionda para el Mundial 2026 se pueden encontrar en la tienda oficial de Adidas tanto en línea como en tiendas físicas.

En los próximos días, probablemente se pueda adquirir en otras tiendas departamentales y deportivas.