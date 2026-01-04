Acá el primer video de Nicolás Maduro tras su detención; llega hablando en inglés.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ya se encuentra en la ciudad de Nueva York luego de ser capturado por el ejercito de Estados Unidos.

Difunden primer video de Nicolás Maduro tras su detención

La cuenta de X (antes Twitter) de la Casa Blanca compartió el primer video de Nicolás Maduro tras su detención.

En la grabación se aprecia a Maduro custodiado por agentes de la DEA, saludando y hablando en inglés.

“Good night, qué se dice, buenas noches ¿no? Good night, happy new year", se escucha decir en el clip a Nicolás Maduro.

En un segundo video que circula en redes también se aprecia por primera vez Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, detenida junto al presidente de Venezuela.

Durante la filmación se ve a Cilia Flores vestida con una sudadera verde esperando por Nicolás Maduro quien llegó saludando en inglés y quejándose de dolor en una pierna al ser escoltado por elementos de la DEA.

Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores (Captura de video)

Fue este sábado 3 de enero que se detuvo a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Mediante la operación Resolución Absoluta de la Fuerza Delta del ejercito de Estados Unidos en Venezuela, se logró la captura durante la madrugada del presidente Nicolás Maduro.

Cerca de las 2 de la madrugada, se registraron en la ciudad de Caracas varias explosiones tras el sobrevuelo de aviones en la capital venezolana.

Después de ser detenido, Nicolás Maduro y su esposa fueron trasladados al buque de asalto U.S.S. Iwo Jima y luego enviados hacia Nueva York.

Con la captura y llegada de Nicolás Maduro a Estados Unidos, se dio a conocer que el presidente de Venezuela será juzgado por un tribunal de Manhattan por tráfico de drogas y posesión de armas.