Liverpool visita al Lille en la Jornada 5 de la Champions League. El pronóstico es a favor del equipo visitante, el miércoles 25 de noviembre de 2026.

Brujas vs Liverpool: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de la Champions League

Brujas 0-2 Liverpool es el pronóstico del partido en la Jornada 5 de la Champions League.

Pronóstico: Brujas 0-2 Liverpool

Brujas vs Liverpool: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Brujas vs Liverpool, que se jugará en la Jornada 5 de la Champions League.

Brujas

Portero: Sommer

Defensas: Sabbe, Spileers, Mechele y Seys

Mediocampistas: Potts, Carlos Forbs, Vetlesen, Vanaken y Jan Virgili

Delantero: Tresoldi

Liverpool busca mejorar su posición en la Champions League (Ian Hodgson / AP Photo/Ian Hodgson)

Liverpool

Portero: Alisson Becker

Defensas: Gomez, Jacquet, Van Dijk y Tsimikas

Mediocampistas: Mac Allister, Nyoni, Víctor Muñoz, Szobozslai y Ngumoha

Delantero: Barcola

Brujas vs Liverpool: Hora y canal del partido de la Champions League

Brujas vs Liverpool juegan en la Jornada 5 de la Champions League. Miércoles 25 de noviembre a las 14 horas con transmisión por FOX One.