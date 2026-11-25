Liverpool visita al Lille en la Jornada 5 de la Champions League. El pronóstico es a favor del equipo visitante, el miércoles 25 de noviembre de 2026.
Brujas vs Liverpool: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de la Champions League
Brujas 0-2 Liverpool es el pronóstico del partido en la Jornada 5 de la Champions League.
Pronóstico: Brujas 0-2 Liverpool
Brujas vs Liverpool: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido Brujas vs Liverpool, que se jugará en la Jornada 5 de la Champions League.
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Lille vs Bayern Múnich: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Champions League
Brujas
- Portero: Sommer
- Defensas: Sabbe, Spileers, Mechele y Seys
- Mediocampistas: Potts, Carlos Forbs, Vetlesen, Vanaken y Jan Virgili
- Delantero: Tresoldi
Liverpool
- Portero: Alisson Becker
- Defensas: Gomez, Jacquet, Van Dijk y Tsimikas
- Mediocampistas: Mac Allister, Nyoni, Víctor Muñoz, Szobozslai y Ngumoha
- Delantero: Barcola
Brujas vs Liverpool: Hora y canal del partido de la Champions League
Brujas vs Liverpool juegan en la Jornada 5 de la Champions League. Miércoles 25 de noviembre a las 14 horas con transmisión por FOX One.
- Partido: Brujas vs Liverpool
- Fase: Jornada 5
- Torneo: Champions League
- Fecha: Miércoles 25 de noviembre de 2026
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Jan Breydel
- Transmisión: FOX One