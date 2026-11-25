Lille vs Bayern Múnich se enfrentan en la Jornada 5 de la Champions League. El pronóstico es a favor del equipo visitante, el miércoles 25 de noviembre de 2026.

Lille vs Bayern Múnich: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de la Champions League

Lille 1-3 Bayern Múnich es el pronóstico en la Jornada 5 de la Champions League.

Pronóstico: Lille 1-3 Bayern Múnich

Lille vs Bayern Múnich: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Lille vs Bayern Múnich, que se jugará en la Jornada 5 de la Champions League.

Lille

Portero: Berke Özer

Defensas: Ngoy, Nianzou, Cossier y Verdonk

Mediocampistas: André, Kjærgaard, Bakwa, Mukau y Diaoune

Delantero: Haraldsson

El Bayern Múnich es uno de los equipos más poderosos en el torneo (Carina Johansen / Carina Johansen/NTB via AP)

Bayern Múnich

Portero: Neuer

Defensas: Laimer, Upamecano, Tah y Stanišić

Mediocampistas: Kimmich, Bischof, Karl, Olise y Davies

Delantero: Harry Kane

Lille vs Bayern Múnich: Hora y canal del partido de la Champions League

Lille vs Bayern Múnich juegan en la Jornada 5 de la Champions League. Miércoles 25 de noviembre a las 14 horas con transmisión por HBO Max.