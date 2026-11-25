Lille vs Bayern Múnich se enfrentan en la Jornada 5 de la Champions League. El pronóstico es a favor del equipo visitante, el miércoles 25 de noviembre de 2026.
Lille vs Bayern Múnich: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de la Champions League
Lille 1-3 Bayern Múnich es el pronóstico en la Jornada 5 de la Champions League.
Pronóstico: Lille 1-3 Bayern Múnich
Lille vs Bayern Múnich: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido Lille vs Bayern Múnich, que se jugará en la Jornada 5 de la Champions League.
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- Portero: Berke Özer
- Defensas: Ngoy, Nianzou, Cossier y Verdonk
- Mediocampistas: André, Kjærgaard, Bakwa, Mukau y Diaoune
- Delantero: Haraldsson
- Portero: Neuer
- Defensas: Laimer, Upamecano, Tah y Stanišić
- Mediocampistas: Kimmich, Bischof, Karl, Olise y Davies
- Delantero: Harry Kane
Lille vs Bayern Múnich: Hora y canal del partido de la Champions League
Lille vs Bayern Múnich juegan en la Jornada 5 de la Champions League. Miércoles 25 de noviembre a las 14 horas con transmisión por HBO Max.
- Partido: Lille vs Bayern Múnich
- Fase: Jornada 5
- Torneo: Champions League
- Fecha: Miércoles 25 de noviembre de 2026
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Pierre-Mauroy
- Transmisión: HBO Max