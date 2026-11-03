Borussia Dortmund vs Real Betis juegan en la Jornada 4 de la Champions League. Miércoles 4 de noviembre a las 14 horas con transmisión por HBO Max y TNT.

Partido: Borussia Dortmund vs Real Betis

Fase: Jornada 4

Torneo: Champions League

Fecha: Miércoles 4 de noviembre de 2026

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Signal Iduna Park

Transmisión: HBO Max y TNT

Real Betis ha tenido un gran inicio en la Champions League (Jose Breton / AP Photo/Jose Breton)

Borussia Dortmund vs Real Betis: Día y hora del partido de la Jornada 4 de la Champions League

Será el miércoles 4 de noviembre de 2026 que se disputará el Borussia Dortmund vs Real Betis de la Jornada 4 de la Champions League.

A partir de las 14 horas inicia el partido Borussia Dortmund vs Real Betis., al que el equipo español llega invicto y con nueve puntos en su cuenta.

Borussia Dortmund vs Real Betis: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 4 de la Champions League?

El partido Borussia Dortmund vs Real Betis podrá verse a través de HBO Max y TNT, en punto de las 14 horas, tiempo del centro de México..