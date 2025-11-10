Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México explica que la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) define precios del Mundial 2026 y anuncia medidas de inclusión.

Desde el recinto cultural de Los Pinos en la CDMX, este lunes 10 de noviembre se realizó la presentación de México como sede del Mundial 2026 .

Uno de los temas que ocupa agenda es el de los precios para los boletos para poder ingresar a algún partido del Mundial 2026, el cuál ya fue aclarado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum explica que la FIFA define precios del Mundial 2026 y anuncia medidas de inclusión para los mexicanos

En la conferencia de la presentación del Mundial 2026 se planteo a la presidenta de México cómo es que una persona que gana el salario mínimo en el país pudiera acceder a un boleto para disfrutar algún partido de este torneo de fútbol mundialista.

A lo que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum explicó que la decisión de los precios de los boletos del Mundial 2026 corresponde exclusivamente a la FIFA, debido que ningún Gobierno, ni el mexicano podía tomar este tipo de decisiones.

“La organización del Mundial es de la FIFA, la decisión del precio de los boletos es de la FIFA no es algo en lo que intervenga no sólo el Gobierno de México sino, ningún Gobierno, eso es lo primero” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Posteriormente considerando que los costos de un boleto del Mundial 2026 en México superan el salario mínimo de los mexicanos, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció medidas que se toman junto con la FIFA para que los connacionales puedan disfrutar de los partidos.

Entre estas medidas destacó la presidenta Claudia Sheinbaum existe la posibilidad de los partidos puedan ser vistos tanto en las 3 ciudades de México que son sedes mundialistas:

Ciudad de México ( CDMX ),

), Monterrey en Nuevo León

en Nuevo León Guadalajara en Jalisco y otras

Así como otras actividades que estarán anunciando pronto, por lo que concluyó que el Gobierno de México está poniendo de su parte para que sea posible que “todas las personas puedan ver los partidos en un lugar seguro y en acuerdo con la FIFA”.