Ha pasado ya un año desde que el Perro Bermúdez anunció su salida de Televisa tras formar parte de la empresa durante aproximadamente 47 años y en todo este tiempo no firmó con ninguna televisora.

Ahora en las últimas semanas han surgido rumores de que el Perro Bermúdez podría llegar a TV Azteca como parte del elenco que prepara la televisora del Ajusco para sus transmisiones del Mundial 2026.

Sin embargo, recientemente han revelado que el legendario narrador todavía no define su futuro, ya que con su experiencia y larga trayectoria, sigue siendo un atractivo para cualquier empresa y por ello una televisora recién le mandó una oferta.

Bombazo en los foros: El Perro Bermúdez ya tendría nueva televisora y es la menos pensada

El nombre del Perro Bermúdez ha causado ruido en las últimas semanas ya que a un año de haber salido de Televisa su nombre ha sido vinculado con distintas televisoras que lo buscarían para sus transmisiones en el Mundial 2026.

Aunque había sonado con fuerza el rumor de que llegaría a TV Azteca, hoy el Francotirador en su columna reveló que ve lejana esa opción ya que por el momento la televisora del Ajusco negocia los partidos que Televisa le venderá del Mundial 2026 y no esté enfocado en otra cosa.

Pero de acuerdo con la misma fuente, quienes sí están interesados en unir al Perro Bermúdez a sus filas es el canal recién ingresado al mercado deportivo de México, Fox, quienes están armando al mejor elenco posible.

Dos canales de Fox aparecerán en la oferta para los televidentes y te explicamos las diferencias (FOX)

¿Por qué el Perro Bermúdez no firmó con ninguna televisora en este año?

El 13 de septiembre de 2024, el Perro Bermúdez hizo oficial su salida de Televisa después de 47 años y desde ese entonces el legendario narrador no firmó con ninguna televisora por una insólita razón.

El Francotirador reveló que el Perro Bermúdez firmó una cláusula de exclusividad con Televisa para que no pudiera irse a ninguna empresa en el lapso de ese año por lo que ahora que ya venció, es libre de firmar en otro lado.

Además, hay que recordar, que durante ese tiempo el narrador presentó problemas de salud por lo que priorizo la atención médica que trabajar pero ahora ya su futuro ha negado incertidumbre.