Cruz Azul vs Chivas iniciaron la actividad de semifinales de la Liga MX con empate 2-2 entre ambas escuadras.

Cruz Azul y Chivas dieron un partido digno de Liguilla, sin embargo, los cementeros no lograron sobreponerse a los rojiblancos en el Estadio Banorte.

Pumas vs América: así fue el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga MX

En el partido Cruz Azul vs Chivas de las semifinales de la Liga MX, los cementeros empataron con el Rebaño Sagrado en la ida que se llevó a cabo en el Estadio Banorte.

Así fueron los goles del partido Cruz Azul vs Chivas:

Minuto 29: Gol de Santiago Sandoval (Chivas)

Minuto 37: Gol de Charly Rodríguez (Cruz Azul)

Minuto 50: Gol de Ángel Sepúlveda (Chivas)

Minuto 56: Gol de Christian Ebere (Cruz Azul)

Cruz Azul y Chivas empatan en la ida de semifinales de la Liga MX. (Adrian Macias / Adrian Macias)

¿Qué sigue para Cruz Azul y Chivas en la Liga MX?

Cruz Azul empató la ida de las semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX luego de enfrentar a Chivas, por lo que ahora tendrán que ganar la vuelta si quieren avanzar a la Gran Final del futbol mexicano.

Chivas, por su parte,tendrá que prepararse para el siguiente partido del Clausura 2026 y tratar de derrotar a La Máquina en la vuelta de las semifinales de la Liga MX.