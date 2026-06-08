FOX anunció un acuerdo multianual para transmitir partidos de la NFL en territorio mexicano a partir de la temporada 2026.

La NFL domina las audiencias deportivas en Estados Unidos y se ha convertido en una de las ligas con mayor crecimiento en México, sede habitual de partidos de temporada regular.

A partir de la temporada 2026, los espectadores en México podrán experimentar contenido de la NFL, incluyendo juegos en vivo, producción original y contenido especializado.

La NFL en FOX para México incluirá:

Thursday Night Football

Juegos de temporada regular dominicales cada semana

Juegos de Thanksgiving

Todos los partidos de playoffs de la NFC

Los Juegos del Pro Bowl de la NFL

El Super Bowl

La NFL podrá ser vista a través de la cadena FOX en México (Rick Osentoski / AP)

La experiencia de la NFL a través de FOX

FOX promete una experiencia completa de NFL a través de todas sus plataformas de distribución: FOX y FOX+ en televisión lineal, streaming en FOX One y contenido seleccionado de FOX en Tubi.

Además de los juegos en vivo, FOX complementará su cobertura con cuatro programas originales semanales dedicados a la NFL.

Será desarrollados para conectar con los fanáticos en México, incluyendo dos ediciones de un show enfocado en fantasy football cada semana.

“Para FOX, esta alianza con la NFL refuerza nuestra relación histórica con una de las ligas más emocionantes del mundo y nuestro compromiso de llevar el mejor contenido deportivo a nuestras audiencias”, Carlos Martínez, EVP FOX Latin America.

La NFL emocionada por ampliar sus opciones de difusión con FOX

Arturo Olivé, Director General de NFL México, aseguró que están emocionados de fortalecer su relación con FOX y ampliar el acceso a contenido de la mejor liga del futbol americano para los fanáticos en México.

La NFL en FOX marcará una nueva era para el futbol americano en el país: “más juegos, más historias y más formas de experimentar la emoción del juego cada semana”.