El Clásico Capitalino fue para América con una contundente goleada de 4-1 sobre Pumas en una noche donde los azulcremas mostraron una amplia superioridad y en la que la afición de ambos equipos abarrotó el Estadio Ciudad de los Deportes para apoyar a sus respectivas escuadras y también, meterse con los jugadores rivales, tal como le sucedió a Luis Ángel Malagón, quien respondió a los gritos con una burla.

Todo sucedió cuando antes del inicio del Clásico Capitalino, Luis Ángel Malagón salió a calentar en el arco que estaba más cercado a donde se reunió la mayoría de los aficionados de Pumas, quienes de inmediato empezaron a cantar en contra del portero americanista, quien no se quedó de brazos cruzados y lanzó una burla mediante un gesto que dio de que hablar en redes sociales.

Luego de los insultos recibidos, Malagón volteó hacia donde se ubicaba La Rebel, los señaló en un par de ocasiones y posterior a eso, puso sus dedos tapándose la nariz, como si percibiera un mal olor. Esto fue tomado como una burla por los aficionados universitarios que, después de eso, intensificaron los gritos contra el arquero americanista.

Jorge Ruvalcaba se burló de la afición de América

Otro que se burló de la afición, pero de América, fue Jorge Ruvalcaba, jugador de Pumas que se encargó de anotar el gol que rompió el cero en el Clásico Capitalino tras aprovechar una jugada en la que Sebastián Cáceres se resbaló y esto le permitió enfilarse a un mano a mano donde le ganó a Luis Ángel Malagón.

Durante su festejo, Jorge Ruvalcaba corrió hacia uno de los banderines de tiro de esquina y lo primero que hizo fue patear el estandarte azulcrema. Después de eso, se burló de la afición de América al sentarse de frente a donde se ubica La Monumental con los brazos abiertos, con actitud retadora.

Pese a todo esto, todo quedó dentro de la cancha y no hubo reacciones negativas por parte de jugadores de América o del Club Universidad, así que el encuentro transcurrió sin ningún incidente para resaltar.

MIRA COMO MALAGÓN SE BURLA DE LOS PUMAS COMO NO TE VOY A QUERER JAJAJAJAJAAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAAJAJAJAJAJA pic.twitter.com/8RpNOBzMBF — JEYCY💙💛👉🦅👈🇲🇽 (@jecy85) September 28, 2025

Saldo blanco en el Clásico Capitalino

Es importante mencionar que en esta edición del Clásico Capitalino hubo saldo blanco. Se implementó un dispositivo de seguridad que evitó encontronazos entre ambas parcialidades dentro y fuera del Estadio Ciudad de los Deportes.

De igual forma, no se percibieron peleas en las gradas que llamaran la atención como ha sucedido en otras ediciones del Clásico Capitalino, por lo que al final se pudo decretar saldo blanco en uno de los partidos más calientes que existen en el futbol mexicano.

Ahora, la Secretaría de Seguridad Ciudadana tendrá un nuevo reto la semana entrante con un nuevo partido de alta convocatoria cuando Pumas reciba a Chivas en un Estadio Olímpico Universitario que, seguramente, lucirá una gran entrada.