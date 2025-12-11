Después de conocer el calendario del Mundial 2026, el interés por comprar boletos creció y ha iniciado el sorteo aleatorio para comprar entradas. Conoce las fechas y cómo participar por los tickets disponibles para uno de los 104 partidos.

Ingresa al Sorteo Aleatorio para aplicar por boletos para la #CopaMundialFIFA 🇨🇦🇲🇽🇺🇸.



Debes tener +18 para aplicar +. No es necesario comprar. Participa entre el 11 Dic. y el 13 Ene. — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) December 11, 2025

Inicia sorteo aleatorio para boletos del Mundial 2026: Fechas importantes para comprar entradas

El sorteo aleatorio para la venta de boletos del Mundial 2026 inició el jueves 11 de diciembre y permanecerá disponible hasta el martes 13 de enero de 2026, pocos meses antes del primer partido del torneo.

Los precios de los boletos para el público general y para los aficionados de las selecciones se mantienen fijos durante toda la venta oficial.

La diferencia en esta etapa, es que los aficionados podrán solicitar boletos para partidos individuales con la información completa sobre cada partido, las sedes y las fechas de la fase de grupos del Mundial 2026.

Inicia sorteo aleatorio para boletos del Mundial 2026: Así puedes participar en el proceso

Durante la tercera fase de venta de boletos para el Mundial 2026, los aficionados pueden inscribirse en FIFA.com/tickets en el sorteo aleatorio que definirá si son elegidos para comprar entradas.

Los aficionados que ya cuenten con un FIFA ID deberán iniciar sesión con sus datos y registrarse para el sorteo aleatorio, incluso si participaron en sorteos de boletos anteriores.

Quienes todavía no tengan un FIFA ID deben crear una cuenta en FIFA.com/tickets, la plataforma oficial y recomendada para conseguir boletos para el Mundial 2026, antes de comenzar el proceso.

¿Cuándo conocerás si fuiste elegido para comprar boletos para el Mundial 2026?

Los aficionados que sean elegidos en el sorteo aleatorio para comprar boletos del Mundial 2026, podrán escoger los partidos, las categorías y el número de boletos para cada encuentro que deseen.

Los solicitantes cuyas peticiones se aprueben recibirán un correo electrónico, y el cobro de las entradas se efectuará automáticamente en febrero.

Si la solicitud se ha aprobado parcialmente, el aficionado obtendrá el número de boletos que pidió para un partido concreto, pero no para todos los partidos incluidos en su solicitud.