Si eres cliente de Banorte te interesará saber cuáles son los bancos que sí abren los sábados; conoce la lista.

Hacer trámites bancarios en fin de semana solía ser un problema, ya que la mayoría de las instituciones bancarias no trabajan en fin de semana.

Sin embargo, Banorte es uno de los bancos que sí abre los sábados en algunas de sus sucursales, por lo que aquí te enlistamos cuáles son.

Banorte: Lista de bancos que abren los sábados en CDMX

Para apoyar a los usuarios que no pueden realizar sus trámites entre semana por falta de tiempo, Banorte decidió retomar la apertura de algunos de sus bancos los sábados.

En un horario de 09:00 a 14:00 horas ; esta es la lista de los bancos de Banorte que abren los sábados en CDMX:

Sucursal en Canal de Río Churubusco s/n colonia Central de Abastos Sucursal en 16 de septiembre #57 colonia Centro Sucursal en Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra #397 colonia Irrigación Sucursal en Guadalupe Ramírez #6217 colonia Ampliación San Marcos Norte Sucursal en Malintzin #175 colonia Del Carmen Sucursal en Montevideo #374 colonia Lindavista Sucursal en Lafontaine #97 colonia Polanco Sucursal en Melchor Ocampo #193 colonia Verónica Anzures Sucursal en Vasco de Quiroga #3800 local 182 colonia Santa Fe Sucursal en Periférico #5550 local S-02 colonia Pedregal Sucursal en Miguel Othon de Mendizábal Oriente #343 locales 2-5 colonia Industrial Vallejo Sucursal en Calzada de los Leones #135 colonia Las Águilas Sucursal en Aeropuerto Internacional de la CDMX colonia Peñón de los Baños Sucursal en Juárez #100 colonia Centro Sucursal en Avenida Cuauhtémoc #652 colonia Narvarte Sucursal en Calle 10 #132 local SA-3 PB colonia San Pedro de los Pinos Sucursal en Valladolid #88 colonia Roma Norte Sucursal en Calzada Acoxpa #436 colonia Prado Coapa Sucursal en Universidad #1824 colonia Oxtopuilco Sucursal en Universidad #797 colonia Del Valle Sucursal en Forum Buenavista Eje 1 Norte Mosqueta #259 local N1-40, colonia Buenavista Sucursal en Periférico Sur #4690 local 133B colonia Jardines del Pedregal Sucursal en Parque Delta Avenida Cuauhtémoc #462 local 219 y 220 colonia Piedad Narvarte

Banorte (Archivo Cuartoscuro.)

Banorte: Lista de bancos que abren los sábados en el Estado de México

La CDMX no es la única entidad donde algunos bancos de Banorte abren los sábados; el Estado de México es otro de los estados del Valle de México que ofrece esta opción.

Las sucursales de Banorte en el Estado de México que abren los sábados de 09:00 a 14:00 horas son:

Sucursal Lomas Verdes en Colina de la Paz #25 PB colonia Residencial Boulevares Sucursal Plaza Coacalco en Vía José López Portillo #220 local 138 colonia San Lorenzo Tetlixtac Sucursal Multiplaza Aragón I en Carlos Hank González #120 locales 236, 237 y 250 colonia Rinconada de Aragón Sucursal Atizapán en Blvd. Adolfo López Mateos #100 colonia Las Alamedas Sucursal en Blvd. Manuel Ávila Camacho #3227 colonia Valle Dorado Sucursal Interlomas en Blvd. Magnocentro #35 local A-11 colonia San Fernando La Herradura Sucursal Cuautitlán Izcalli en Av. Doctor Jiménez Cantú s/n colonia Centro Urbano Sucursal Plaza Las Américas Ecatepec en 1° de Mayo s/n colonia América Sucursal San Miguel Izcalli en Huehuetoca s/n local B-5 colonia Exhacienda San Miguel Sucursal El Cortijo en Carretera México-Cuautla s/n Sucursal Tecnológico Metepec en Tecnológico #1300 Nte colonia Francisco I. Madero Sucursal Coacalco Power Center en Vía López Portillo s/n colonia Rancho La Palma Sucursal Plaza Toreo en Blvd. Manuel Ávila Camacho #5 local PC-11 colonia Lomas de Sotelo Sucursal en Plaza San Esteban #46 colonia Pueblo de San Esteban Sucursal Gran Patio Texcoco en Av. Hidalgo #182 local 105 colonia Santa Cruz de Arriba Sucursal Ciudad Jardín en Bordo de Xochiaca s/n colonia Ciudad Jardín Bicentenario Sucursal Valle de Bravo en Francisco González Bocanegra #205 colonia Pueblo de Valle de Bravo Sucursal Toluca Plaza Santin en Blvd. José López Portillo #1101 locales 14-A y 15-A colonia San Mateo Otzacatipan Sucursal Plaza Satélite en Circ. Centro Comercial #2251 local R314 colonia Ciudad Satélite

Para conocer el resto de bancos de Banorte que operan los sábados en el resto del país, te invitamos a consultar el portal oficial en este enlace.