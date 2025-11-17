América Femenil vs Tigres se reencontrarán en la Final de la Liga MX Femenil del Apertura 2025; te decimos precios y cómo comprar boletos para el partido de ida.

América Femenil vs Tigres encenderán la Final de la Liga MX Femenil, así que conseguir un boleto para el partido de vuelta en el Estadio Ciudad de los Deportes será codiciado.

América Femenil vs Tigres: Precios de los boletos para la Final de la Liga MX Femenil

La preventa de boletos para América Femenil vs Tigres ya empezó, y a continuación te decimos los precios de las entradas disponibles.

El boleto más accesible para estar en el partido América Femenil vs Tigres tiene un precio de preventa de 100 pesos en localidad de cabecera, mientras que 400 pesos será el costo de la entrada más cara, en zona especial club.

América Femenil vs Tigres: ¿Dónde comprar boletos para la Final de la Liga MX Femenil?

El América Femenil abrió la preventa general de boletos el lunes 17 de noviembre, para el partido de ida de la Final de la Liga MX Femenil.

Los boletos para el América Femenil vs Tigres se podrán adquirir vía internet en la plataforma encargada de distribuir las entradas en los partidos como local de las Águilas.

A partir del martes 18 de noviembre inicia la venta general de boletos, para el América Femenil vs Tigres.

¡La preventa para la GRAN FINAL está activa! 🔥



FINAL, IDA ⚔️ América vs Tigres

🎟️ Preventa Azulcrema: ¡YA DISPONIBLE!

🦅 Venta general: a partir del martes 18.

🛜 Venta en línea: https://t.co/JMUIevIOmN



Aprovecha la preventa con la Membresía Azulcrema: https://t.co/ppxRZAK3tG pic.twitter.com/mLHqwOm14f — Club América Femenil (@AmericaFemenil) November 17, 2025

América Femenil vs Tigres: Día para ver la Final de la Liga MX Femenil

El partido de ida de la Final de la Liga MX Femenil, América Femenil vs Tigres se jugará en el Estadio Ciudad de los Deportes, el jueves 20 de noviembre.

América Femenil vs Tigres: Hora y canal para ver el Clásico en Liguilla de Liga MX Femenil?

El América Femenil vs Tigres arrancará a las 20 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido a través de ViX, TUDN, Canal 9 y Canal de YouTube de Liga MX Femenil.

Partido: América Femenil vs Tigres

Fase: Partido de ida de la Final de la Liga MX Femenil

Fecha: Jueves 20 de noviembre de 2025

Horario: 20 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

Transmisión: ViX, TUDN, Canal 9 y Canal de YouTube de Liga MX Femenil



