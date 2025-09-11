No somos conscientes de lo que podría llegar a lograr Isaac del Toro. Uno de los mejores ciclistas del mundo y bicampeón del Tour de Francia no podría dar una pista, y pone la vara tan alta que lo compara con Tadej Pogacar.

¿Isaac del Toro podría entrar en la historia? Pues para el doble ganador del Tour de Francia sí, pero es imposible saberlo. Lo que sí, es que a Pogacar lo ponen como el mejor de todos.

Actualmente, el mexicano se encuentra en un increíble momento, y en el mejor año de su corta carrera. Apenas tiene 21 años y ya fue segundo en el Giro de Italia, seguramente su mejor resultado.

Pero hace 2 años, ganó el Tour del Porvenir, una competencia que prueba a los mejores jóvenes, y que han salido triunfadores otros como Pogacar o Nairo Quintana.

Bicampeón del Tour de Francia se rinde ante Isaac del Toro: “Puede llegar a mi nivel y al de Pogacar”

Como vimos, un bicampeón del Tour de Francia se rindió a Isaac del Toro y lo comparó con Tadej Pogacar. Estamos hablando de Jonas Vingegaard.

El ciclista que se encuentra peleando la Vuelta a España, Jonas Vingegaard, fue entrevistado y le preguntaron quién podría estar a su altura o la de Pogacar.

Esto dijo el danés: Buena pregunta. “Diría Isaac del Toro, quizá. O el francés Paul Seixas (reciente ganador del Tour del Provenir). Ya es muy bueno, pero creo que puede llegar lejos”.

Jonas Vingegaard (MARCO BERTORELLO / AFP)

¿Quién es Pogacar y Jonas Vingegaard? El ciclista que es comparado con Isaac del Toro

Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard son los dos ciclistas que han dominado este mundo en la época reciente. Estos se han disputado los títulos del Tour de Francia desde 2020, demostrando que están en otro nivel.

Jonas Vingegaard le ganó 2 Tour de Francia a Pogacar y este último le ganó 4. El mismo danés, ha confesado que el esloveno es el mejor de todos los tiempos y que si no hubiera coincidido, tendría más grandes vueltas.