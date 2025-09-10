En tierra de italianos, un mexicano resultó el vencedor. Isaac del Toro sumó a su brillante temporada una nueva victoria, esta vez conquistó el Giro della Toscana 2025 con más de 10 segundos de ventaja respecto a su más cercano perseguidor.

Isaac del Toro se ha convertido en sinónimo de victoria, el ciclista mexicano no ha dejado de cosechar triunfos en lo que va del año y la conquista del Giro della Toscana 2025 significó su undécimo logro.

La edición 97 del Giro della Toscana fue para Isaac del Toro, quien recorrió los 187 kilómetros de recorrido con un tiempo de 4:25:38. El mexicano partió en solitario desde la segunda ascensión al Monte Serra y cruzó la meta con más de 10 segundos de ventaja respecto al australiano Michael Storer.

El triunfo de Isaac del Toro significó la victoria 82 para su equipo, UAE Team Emirates, y con esto igualaron la marca del año pasado. Ahora, van por el récord de Columbia - HTC (85 en el 2009).