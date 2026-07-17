El Atlético de Madrid cerró la puerta a la salida de Julián Álvarez en el actual mercado de fichajes, pese a la oferta de 100 millones de euros presentada por el FC Barcelona.

Miguel Ángel Gil Marín y Enrique Cerezo ratificaron que el delantero argentino es pieza clave en el esquema de Diego Simeone y que no aceptarán propuestas ni de 150 ni de 200 millones.

La cláusula de rescisión vigente hasta 2030 asciende a 500 millones de euros, blindando al jugador.

El Barcelona insiste en fichar a Julián Álvarez (Eduardo Díaz)

¿Por qué no saldrá Julián Álvarez del Atlético de Madrid?

El Atlético de Madrid no traspasará a Julián Álvarez porque lo considera un jugador clave en el esquema de Diego Simeone, entrenador del equipo colchonero.

En ese sentido, el Atlético de Madrid rechazó la oferta formal del FC Barcelona por 100 millones de euros y advirtió que no aceptará propuestas de 150 ni de 200 millones de euros por el jugador.

La increíble cláusula de recisión para quitarle a Julián Álvarez al Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid confía en quedarse con Julián Álvarez, y la cláusula de rescisión vigente hasta junio de 2030 lo respalda.

Si el Barcelona o cualquier otro equipo quiere arrebatarle a Julián Álvarez, tendrá que pagar 500 millones de euros para cubrir dicha cláusula.

Después de que Joan Laporta, presidente del Barcelona, declarara que la oferta azulgrana “no era infinita”, Miguel Ángel Gil Marín contestó que la respuesta de no vender del Atlético “sí que es infinita”.

El Atlético de Madrid podría denunciar al Barcelona ante la FIFA

El Atlético de Madrid evalúa denunciar formalmente al Barcelona ante la FIFA por contactar de forma ilegal a un futbolista con contrato vigente durante el período protegido.

Sin embargo, el propio Julián Álvarez expresó públicamente que “lo mejor para todos es una transferencia” para cumplir su sueño.

Mientras tanto, Álvarez se encuentra concentrado con la Selección de Argentina para disputar la final de la Copa del Mundo 2026 frente a España.