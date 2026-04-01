Nick Carter, integrante de los Backstreet Boys, emocionó a los fans al sugerir un posible regreso de la boyband a México con un mensaje en redes sociales: “Let’s go #backstreetmexico”.

Sin embargo, la publicación generó dudas, ya que coincidió con el 1 de abril, fecha en la que en Estados Unidos se celebra el April Fool’s Day, equivalente al Día de los Inocentes en México.

Hasta ahora, no existe confirmación oficial de la agrupación ni de boleteras sobre un concierto en México.

Backstreet Boys regresará a México, al menos eso sugiere Nick Carter

A través de una publicación en la red social, Twitter (antes X) el integrante de Backstreet Boys, Nick Carter ha sugerido el regreso de la boyband a México.

Luego de que con un sencillo mensaje Nick Carter publicará: “Let’s go #backstreetmexico”, lo cual sugiere que Backstreet Boys regresará a México próximamente.

Sin embargo, hasta ahora, no se ha anunciado de manera oficial ni de la agrupación como de alguna boletera en el país de que Backstreet Boys regresará en concierto a México, pese a lo dicho por Nick Carter.

Nick Carter sugiere regreso de Backstreet Boys a México: fans dudan por el 1 de abril (Especial)

Fans dudan del regreso de Backstreet Boys a México, Nick Carter habría hecho broma del 1 de abril

Luego de que Nick Carter sugiriera el regreso de Backstreet Boys a México, entre fans se emociona y otros más dudan a la vez.

Bebido a que hoy es 1 de abril, fecha en la que Estados Unidos celebra April Fool’s, festejo equivalente al Día de los Inocentes en México.

Por lo que lo dicho por Nick Carter es de “creerse o no”, ya que puede ser una broma del cantante a los fans Backstreet Boys.

Acá te estaremos informado si habrá concierto con el regreso de Backstreet Boys a México, esto si se confirma de manera oficial.