Policía de Ciudad del Cabo informó el registro de una investigación judicial a dos días de la muerte de Jayden Adams, cuyo cuerpo fue hallado el sábado 11 de julio.

Las autoridades aún no han dado a conocer la causa de la muerte. Por su parte, Juanito Adams, padre del futbolista, declaró a la cadena eNCA que la familia está en espera de los resultados de una autopsia.

“Las circunstancias que rodean este incidente están bajo investigación”, se lee en el comunicado que la policía envió a la agencia The Associated.

“A la familia le cuesta asimilarlo”, dice el padre de Jayden Adams

Entre las declaraciones de Juanito Adams, el señor reveló el difícil momento que atraviesa la familia tras la muerte prematura de Jayden Adams.

“La gente dice que se hará más fácil, pero no lo será”, reconoció el padre del futbolista para después agregar que todavía no hay planes para el funeral.

Jayden Adams (@jaydenadams_23 / Instagram )

Por su parte, Gayton McKenzie, ministro de Deportes de Sudáfrica, pidió compasión y moderación a medios de comunicación durante la investigación de las autoridades.

En especial, hizo un llamado en no alentar rumores ni especulaciones sobre las causas de muerte por respeto a la familia.

El cuerpo de Jayden Adams fue descubierto en una propiedad del barrio de Schotsche Kloof, en Ciudad del Cabo, el sábado 11 de julio a las 11:00 de la mañana.

Desde entonces, no se han revelado más detalles del caso, por lo que se espera el avance de las investigaciones recientemente confirmadas.